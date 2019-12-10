Поймали одного из сбежавших заключенных на Житомирщине

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Вторник, 10 декабря 2019, 13:57

В Житомирской области правоохранители задержали одного из двух осужденных, которые накануне сбежали из исправительной колонии.

Источник: пресс-служба прокуратуры Житомирской области

Дословно: "10 декабря 2019 года благодаря совместным слаженным действиям Бердичевской местной прокуратуры и оперативных работников государственного учреждения "Райковская исправительная колония (№73)" задержан один осужденный, который был объявлен в розыск в связи с бегством из исправительной колонии".

Детали: Беглеца задержали в селе Знаменка Хорошевского района, где он намеревался скрываться у своей знакомой. Еще одного беглого осужденного продолжают искать.

Что было ранее: 9 декабря стало известно, что из Райковской исправительной колонии на Житомирщине сбежали двое заключенных, осужденных за кражу и по статье о незаконном производстве, изготовлении, приобретение, хранении или перевозке наркотиков.

Украинская правда
Темы: Житомирская область прокуратура


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