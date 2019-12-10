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Милованов рассказал, что нужно для "зарплат как в Польше"

Вторник, 10 декабря 2019, 13:41
Милованов рассказал, что нужно для зарплат как в Польше

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что если реальные зарплаты в Украине способны за семь лет догнать Польские.

Источник: Facebook-страница Милованова

Прямая речь Милованова: "Украина серьезно отстает от Польши, однако! Динамика реальной (то есть, с учетом роста цен) средней зарплаты (по всем отраслям) у нас опережает динамику роста средней реальной зарплаты в Польше в несколько раз. Догонять еще долго, но сделать это возможно.

Например, если наши зарплаты будут расти в реальном выражении на 20% быстрее чем в Польше, то нам нужно 7 лет, чтобы догнать зарплаты соседей.

Вот простой расчет – сегодня зарплата в Польше примерно в 3,5 раза больше. Если мы догоняем зарплату в Польше на 20% в год, то за 7 лет мы увеличим свою зарплату в относительном измерении до зарплаты в Польше в 3,58 раз. То есть, сравним зарплаты".

Предыстория:

  • Милованов считает, что Украине необходимо сотрудничество с Международным валютным фондом, в том числе из-за риска экономического кризиса и увеличения доверия к украинской экономике со стороны инвесторов.
  • Средняя зарплата в Украине превысила докризисный июльский показатель и приблизилась к исторически рекордной отметке, которая была в декабре 2013 года, однако по-прежнему остается ниже, чем в половине стран СНГ.

Украинская правда

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Темы: МиловановПольшазарплаты
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