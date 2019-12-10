Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Взятка, махинации, ложь в декларации: пытаются отстранить "непотопляемого" чиновника

Вторник, 10 декабря 2019, 21:39

Первый зампредседателя Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации, которого обвиняют в завладении коммунальной недвижимостью на сумму более 35 млн гривен, "забыл" задекларировать финансовые обязательства перед банком на сумму более 8 млн гривен.

Источник: пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП, "Украинская правда"

Прямая речь Максимец: "У него была задолженность перед банком и по решению суда эти средства взимались с него принудительно. Однако, чиновник, несмотря на то, что является субъектом декларирования, решил не отражать в декларации свои финансовые обязательства, и с 2015 по 2018 год сведения о своем долге не указывал".

 

Детали: Прокуратура традиционно не называет имя подозреваемого, но по данным УП, речь идет о Викторе Андрееве.10 декабря ему сообщили о подозрении в совершении коррупционного уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины. Решается вопрос об отстранении его от исполнения служебных обязанностей.

По данным МВД, в 2015 году этот чиновник фигурировал в деле о взятке в 73,5 тысячи гривен.

А в 2017 году, по данным прокуратуры, он стал фигурантом дела о мошенническом завладении объектами коммунальной собственности столицы на свыше 35 млн гривен (этот обвинительный акт находится сейчас в Шевченковском районном суде города Киева).

Андрееву инкриминируют уголовные правонарушения по шести статьям Уголовного кодекса. Прокуратура еще в 2017 году ходатайствовала об отстранении Андреева, но он обжаловал это решение.

Валентина Романенко, УП
Темы: Киевпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Киев
РФ ночью атаковала Киев: спасатели сообщили о падении обломков в 4 районах и 4 пострадавших
Силы ПВО уничтожили над Киевом около 10 "Шахедов" – КМВА
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу
Последние новости
19:33
Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины – Генштаб
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
Все новости...
Реклама: