Взятка, махинации, ложь в декларации: пытаются отстранить "непотопляемого" чиновника

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Вторник, 10 декабря 2019, 22:39

Первый зампредседателя Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации, которого обвиняют в завладении коммунальной недвижимостью на сумму более 35 млн гривен, "забыл" задекларировать финансовые обязательства перед банком на сумму более 8 млн гривен.

Источник: пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП, "Украинская правда"

Прямая речь Максимец: "У него была задолженность перед банком и по решению суда эти средства взимались с него принудительно. Однако, чиновник, несмотря на то, что является субъектом декларирования, решил не отражать в декларации свои финансовые обязательства, и с 2015 по 2018 год сведения о своем долге не указывал".

 

Детали: Прокуратура традиционно не называет имя подозреваемого, но по данным УП, речь идет о Викторе Андрееве.10 декабря ему сообщили о подозрении в совершении коррупционного уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины. Решается вопрос об отстранении его от исполнения служебных обязанностей.

По данным МВД, в 2015 году этот чиновник фигурировал в деле о взятке в 73,5 тысячи гривен.

А в 2017 году, по данным прокуратуры, он стал фигурантом дела о мошенническом завладении объектами коммунальной собственности столицы на свыше 35 млн гривен (этот обвинительный акт находится сейчас в Шевченковском районном суде города Киева).

Андрееву инкриминируют уголовные правонарушения по шести статьям Уголовного кодекса. Прокуратура еще в 2017 году ходатайствовала об отстранении Андреева, но он обжаловал это решение.

Валентина Романенко, УП
Темы: Киев прокуратура


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