На российском канале покажут сериал с Зеленским

Российский развлекательный телеканал "ТНТ" покажет сериал "Слуга народа" из президентом Владимиром Зеленским в главной роли.

Источник: анонс сериала

Детали: На "ТНТ" анонсируют, что сериал будет впервые показан на российском телевидении. Там призвали "смотреть версию Зеленского, которая получилась". "Слугу народа" будут показывать в будние дни в прайм-тайм, в 19:00, начиная с 11 декабря.

Российский развлекательный телеканал "ТНТ" покажет сериал "Слуга народа" из президентом Владимиром Зеленским в главной роли. ТНТ

"Слуга народа" – комедийный политический телесериал, рассказывающий историю избрания президентом Украины учителя истории Василия Голобородько.

Сериал состоит из 3 сезонов (всего 51 серия продолжительностью 23-25 ​​мин).

Напомним: