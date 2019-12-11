На российском канале покажут сериал с Зеленским

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Среда, 11 декабря 2019, 00:11

Российский развлекательный телеканал "ТНТ" покажет сериал "Слуга народа" из президентом Владимиром Зеленским в главной роли.  

Источник: анонс сериала

Детали: На "ТНТ" анонсируют, что сериал будет впервые показан на российском телеканале. Там призвали "смотреть версию Зеленского, которая получилась". "Слугу народа" будут показывать в будние дни в прайм-тайм, в 19:00, начиная с 11 декабря.

 
Российский развлекательный телеканал "ТНТ" покажет сериал "Слуга народа" из президентом Владимиром Зеленским в главной роли.  
ТНТ

"Слуга народа" – комедийный политический телесериал, рассказывающий историю избрания президентом Украины учителя истории Василия Голобородько.

Сериал состоит из 3 сезонов (всего 51 серия продолжительностью 23-25 ​​мин).

Напомним:

  • С 11 ноября основной государственный белорусский телеканал "Беларусь 1" показывал украинский сериал "Слуга народа" в вечерний прайм-тайм.
  • В мае РосЗМИ сообщали, что "Яндекс" приобрел эксклюзивные права на показ в интернете на территории России сериала "Слуга народа" в главной роли с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украинская правда
Темы: Зеленский Росcия Слуга народа


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