На российском канале покажут сериал с Зеленским
Вторник, 10 декабря 2019, 23:11
Российский развлекательный телеканал "ТНТ" покажет сериал "Слуга народа" из президентом Владимиром Зеленским в главной роли.
Источник: анонс сериала
Детали: На "ТНТ" анонсируют, что сериал будет впервые показан на российском телевидении. Там призвали "смотреть версию Зеленского, которая получилась". "Слугу народа" будут показывать в будние дни в прайм-тайм, в 19:00, начиная с 11 декабря.
"Слуга народа" – комедийный политический телесериал, рассказывающий историю избрания президентом Украины учителя истории Василия Голобородько.
Сериал состоит из 3 сезонов (всего 51 серия продолжительностью 23-25 мин).
Напомним:
- С 11 ноября основной государственный белорусский телеканал "Беларусь 1" показывал украинский сериал "Слуга народа" в вечерний прайм-тайм.
- В мае РосЗМИ сообщали, что "Яндекс" приобрел эксклюзивные права на показ в интернете на территории России сериала "Слуга народа" в главной роли с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Украинская правда