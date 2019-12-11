Лига Чемпионов: "Интер" и "Аякс" покидают турнир, "Зенит" выбывает из еврокубков

После матчей Лиги Чемпионов 6 тура за вторник 10 декабря определились все участники плей-офф турнира в четырех группах.

В группе Е итальянский "Наполи" со счетом 4:0 разгромил бельгийский "Генк". В другом матче группы "Ливерпуль" со счетом 2:0 на выезде одолел австрийский "Зальцбург".

Из группы Е в 1/8 финала турнира пробились "Наполи" и "Ливерпуль", а "Зальцбург" продолжит выступление в Лиге Европы.

В группе F в шестом туре дортмундская "Боруссия" с трудом победила чешскую "Славию", выиграв 2:1.

В другом матче группы "Барселона" в Милане со счетом 2:1 победила "Интер".

"Барселона" и "Боруссия" будут играть в плей-офф Лиги Чемпионов, а на "Интер" ждет Лига Европы.

В группе G португальская "Бенфика" со счетом 3:0 разгромила питерский "Зенит", выбив россиян из еврокубков.

В другом матче группы "Лион" добился ничьей в игре с "Лейпцигом" - 2:2. Из этой группы в 1 / финала Лиги Чемпионов пробились "Лейпциг" и "Лион", а "Бенфика" будет играть в Лиге Европы.

В группе H "Аякс" в шестом туре в Амстердаме проиграл испанской "Валенсии" 0:1. Лондонский "Челси" в другом матче группы со счетом 2:1 победил французский "Лилль".

В плей-офф Лиги Чемпионов из этой группы вышли "Челси" и "Валенсия", а "Аякс" выступит в Лиге Европы.