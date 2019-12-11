"Теперь я солдат": Сенцов стал на воинский учет

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов сообщил, что стал на учет в военкомате.

Источник: Сенцов в Facebook

Прямая речь: "Поскольку я сейчас почти киевлянин, пошел и встал на воинский учет. Теперь я солдат запаса и если что-то... "

Детали: Режиссер добавил, что "военкоматы конечно поражают своей обшарпанность", однако "люди внутри очень хорошие".

По его словам, так происходит и с Украиной: люди хорошие, "а нормальное государство построить никак не в состоянии".

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