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"Теперь я солдат": Сенцов стал на воинский учет

Вторник, 10 декабря 2019, 23:51
Теперь я солдат: Сенцов стал на воинский учет

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов сообщил, что стал на учет в военкомате.

Источник: Сенцов в Facebook

Прямая речь: "Поскольку я сейчас почти киевлянин, пошел и встал на воинский учет. Теперь я солдат запаса и если что-то... "

Детали: Режиссер добавил, что "военкоматы конечно поражают своей обшарпанность", однако "люди внутри очень хорошие".

По его словам, так происходит и с Украиной: люди хорошие, "а нормальное государство построить никак не в состоянии".

Предыстория:

  • 10 мая 2014 года российские оккупанты Крыма задержали режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко и обвинили их в подготовке терактов. Крымчане отрицали обвинения.
  • 25 августа 2015 года Северо-Кавказский военный суд Ростова приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы, а Кольченко к 10 годам тюрьмы.
  • В мае 2018 года в колонии города Лабытнанги Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и прекратил голодовку с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
  • 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". В частности, Москва выдала Киеву политзаключенных Сенцова и Кольченко.

Украинская правда

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Темы: Сенцоввнутренние войска
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