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11 бывших узников Кремля поехали на реабилитацию в Латвию

Среда, 11 декабря 2019, 08:19
11 бывших узников Кремля поехали на реабилитацию в Латвию

11 освобожденных Россией украинских политзаключенных, среди которых Эдем Бекиров, Павел Гриб, Александр Кольченко и Николай Карпюк, отправились на реабилитацию и отдых в Латвию.

Источник: Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц

Детали: 10 декабря, перед поездкой группа бывших пленников, среди которых и освобожденные 7 сентября этого года, встретились в латвийском посольстве с послом Латвии в Украине Юрисом Пойкансом и министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаной Колядой.

 

Эдем Бекиров и Павел Гриб подарили послу сувениры: книгу и собственную картину.

Группа бывших пленников Кремля проведет в Латвии 12 дней.

 

Поездка украинцев проходит в рамках разработанной правительством Латвийской Республики программы реабилитации.

 

Прямая речь посла Пойканса: "Мы очень хорошо понимаем вас и вашу борьбу, поэтому мы так охотно поддерживаем вас. В программе вашего пребывания в Латвии не только реабилитация, но и встречи и общение с нашими чиновниками и школьниками. Я убежден, что вы сможете рассказать им о событиях в Украине, о борьбе своего народа".

Прямая речь министра Коляды: "Мы уже внесли изменения в постановление и теперь сможем оказывать денежную помощь на правовую поддержку семьям, незаконно лишенных свободы, ежегодно, пока их близкие находятся в заключении.

Также подготовлен законопроект о социальной защите лиц, лишенных свободы, который вскоре будет зарегистрирован в Верховной Раде. И прямо сейчас, не дожидаясь нового закона, мы вносим изменения в наши нормативные правовые акты, чтобы максимально обеспечивать потребности тех, кто вернулся из плена, и тех, кто еще не смог вернуться домой"

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Темы: политзаключенныеЛатвия
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