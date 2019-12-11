Испарения ртути зашкаливают у "Дарынка" и "Платформы" в Киеве – министерство
На территории завода "Радикал" в Киеве показатели испарения ртути превышают нормы в 4-16-раз, а летом и в 40 раз, столичные власти планируют демеркуризацию этого объекта в Днепровском районе.
Источник: Министерство энергетики и защиты окружающей среды, Киевская городская госадминистрация
Дословно министерство: "Чтобы ликвидировать загрязнение вследствие вредного производства на заводе "Радикал", после закрытия которого остались значительные объемы ртути, заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Роман Абрамовский совместно с главой профильного комитета ВР, другими народными депутатами и представителями КГГА проинспектировал территорию завода.
Проведя измерения испарений ртути, получили показатель превышения нормы от 4-х до 16-ти раз на разных участках. Летом показатель достигает (превышения в) 40 раз. Загрязненная территория не огорожена и не находится под охраной.
Рядом построили два жилых дома, еще одно здание перестраивают под жилье. Здесь расположены офисные помещения, "Дарынок", культурный центр "Платформа арт-завод" – место отдыха киевлян, где проводятся фестивали уличной еды".
Прямая речь Абрамовского: "Первоочередная задача на сегодня – закрыть периметр и ограничить доступ людей к площадке бывшего гидролизного цеха. На следующей неделе мы договорились встретиться с депутатами и найти пути решения этой экологической проблемы".
Детали: Министр сообщил, что КГГА начинает работу над проектом с демеркуризации завода "Радикал". Средства выделены из бюджета города. В дальнейшем планируется провести открытые торги с привлечением к участию международных организаций, специализирующихся на подобных прроектах.
Министерство подготовит все необходимые документы, чтобы ускорить присоединение к Минаматской конвенции о ртути, заверил Абрамовский.
Этому предшествовало: 24 октября Киевсовет принял решение о выделении средств в размере 4,3 млн грн на разработку проекта демеркуризации промышленной площадки ОАО "Радикал" на 2019-2020 годы.
6 декабря советник киевского городского головы Максим Бахматов сообщил, что Киев начинает работу над проектом по демеркуризации завода "Радикал".
Он напомнил, что экологическая проблема тянется с 1951 года, а завод – банкрот с 1996 года.
По словам Бахамтова, это – "проблема национального масштаба, которая осложняется тем, что в Украине нет ни химического завода, ни полигона для утилизации токсичных веществ". Единственное в Украине специализированное предприятие по переработке ртутьсодержащих отходов, ООО "Микитртуть", расположено на ныне оккупированной территории Донецкой области.
По словам начальника управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрея Малеваного, объем ртутьсодержащих отходов, которые следует удалить и вывезти с территории ОАО "Радикал", – примерно 200 тысяч тонн, из них 10 тысяч тонн сильно насыщены ртутью.
В 2012 году анализ ртутного загрязнения территории предприятия, почв и подземных вод показал, что в течение 50 лет не будет попадание ртути в бассейн реки Днепр, – "но динамика есть, и проблему эту город и страна должны решать", подчеркнул Малеванный.
Он добавил, что перед согласованием проекта демеркуризации информацию о содержании ртути необходимо обновить, но для анализа среднесуточная температура должна составлять 8 градусов, поэтому обновление ТЭО и согласование проекта утилизации будет происходить уже в 2020 году.
Предыстория:
- Завод "Радикал" был введен в эксплуатацию в 1951 году. Он был монополистом по производству некоторых видов синтетических материалов, в частности пенополиуретана, бертолетовой соли, гермобутила, химических средств защиты растений. Там производили телескопы к подводным суднам.
- В июле 1996 года предприятие остановили, но с нарушением вывода мощностей из эксплуатации. Остатки химических веществ не вывезли с предприятия.
- В ноябре 2010 года над ртутным цехом завода "Радикал" на ул. Красноткацкой 61 обвалилась крыша, после чего здание начали разбирать. Остатки планировали хранить под специальным укрытием.
- В 2012-2013 годах с завода "Радикал" вывозили зараженную землю. Тогда с территории забрали около 93-х тонн хлорсодержащих токсичных отходов.