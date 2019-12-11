НАПК обратится к правоохранителям из-за сотрудников, которые рылись в топ-декларациях

379 просмотров
Среда, 11 декабря 2019, 13:08

Национальное агентство по вопросам предотвращения и противодействия коррупции обратится в правоохранительные органы с заявлением о несанкционированном вмешательстве работников агентства в Реестр деклараций.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на и.о. председателя НАПК Наталью Новак

Прямая речь: "Сотрудники НАПК входили в реестры, поскольку они как уполномоченные лица имели ключи от них, и смотрели, к сожалению, декларации не только тех, по кому было принято решение (о проверке, – ред.), но и другие декларации людей с высокими должностями.

И сейчас мы готовим представление для возбуждения уголовного дела о возможном использовании персональных данных".

Детали: Новак рассказала, что имеет информации о том, что некоторые руководители агентства поручали работникам входить в Реестр деклараций и смотреть, "что у кого есть", и неизвестно, как они использовали эти данные.

Вместе с тем она добавила, что в НАПК нет специального положения, которое четко регламентировало бы, кто, почему и на каких основаниях может входить в реестр деклараций.

Новак заверила, что решат "этот пробел".

По словам и.о. председателя НАПК, сотрудники агентства должны заходить в Реестр деклараций контролируемо, и чтобы об этом было известно руководству, чтобы декларанты быть уверены, что их данные не появятся в широком пользовании и не будут проданы.

Темы: НАПК декларации


powered by lun.ua
Материалы по теме
Парламент хочет установить для НАПК нереальные сроки проверки партийных отчетов 10 декабря 2019, 11:30
На должность главы НАПК претендуют 32 человека: среди них экс-член агентства 22 ноября 2019, 15:59
Чиновники и криптовалюта в законе: как будет происходить декларирование биткоинов в Украине 22 ноября 2019, 15:30
Все новости
Главные новости
Глава российского пропагандистского канала признал ложь в сюжете об MH17
На российском канале покажут сериал с Зеленским
Импичмент в США: помощник Зеленского опровергает слова ключевого свидетеля
Новости 10 декабря: реакции на "нормандский саммит", нервы Суркова
Все новости
Фото

Таким вы мир не видели: 5 невероятных научных фото

советы

Как выбрать бассейн. Советы тренеров по плаванию

Фото

Кем стали юные актеры из сериала "Альф"

Поиск по сайту
Архив
Весь архів