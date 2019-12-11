Национальное агентство по вопросам предотвращения и противодействия коррупции обратится в Генпрокуратуру с заявлением о несанкционированном вмешательстве работников агентства в Реестр деклараций.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на и.о. председателя НАПК Наталью Новак, пресс-служба НАПК в комментарии УП уточнили УП, что заявление подадут в ГПУ.

Прямая речь: "Сотрудники НАПК входили в реестры, поскольку они как уполномоченные лица имели ключи от них, и смотрели, к сожалению, декларации не только тех, по кому было принято решение (о проверке, – ред.), но и другие декларации людей с высокими должностями.

И сейчас мы готовим представление для возбуждения уголовного дела о возможном использовании персональных данных".

Детали: Новак рассказала, что имеет информации о том, что некоторые руководители агентства поручали работникам входить в Реестр деклараций и смотреть, "что у кого есть", и неизвестно, как они использовали эти данные.

Вместе с тем она добавила, что в НАПК нет специального положения, которое четко регламентировало бы, кто, почему и на каких основаниях может входить в реестр деклараций.

Новак заверила, что решат "этот пробел".

По словам и.о. председателя НАПК, сотрудники агентства должны заходить в Реестр деклараций контролируемо, и чтобы об этом было известно руководству, чтобы декларанты быть уверены, что их данные не появятся в широком пользовании и не будут проданы.

В пресс-службе НАПК уточнили УП, что заявление подадут в ГПУ.