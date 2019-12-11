Зеленский призвал Европейский совет продлить санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого призвал продолжить санкционное давление на Россию.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Прямая речь Зеленского в разговоре с Мишелем: "Рассчитываю, что лидеры государств - членов ЕС сохранять единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в продолжении санкционного давления на РФ до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины".

Детали: Разговор состоялся накануне заседания Европейского совета, во время которого, как ожидается, лидеры Евросоюза обсудят вопрос о продлении экономических санкций против Российской Федерации.

Зеленский сообщил Мишелю о восстановлении после трехлетней паузы процесса мирного урегулирования конфликта с РФ на Донбассе и основных итогах саммита в Нормандском формате, который состоялся 9 декабря в Париже.

Он также заверил Мишеля, что Украина будет оставаться надежным партнером в вопросе транзита газа, и поблагодарил ЕС за поддержку в трехсторонних переговорах.

В свою очередь, как сообщается, президент Европейского совета приветствовал прогресс Украины во внедрении евроинтеграционных реформ и подтвердил готовность Евросоюза и в дальнейшем оказывать необходимую помощь в этом процессе.

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