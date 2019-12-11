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Комитет Рады поддержал голосования особого статуса Донбасса в четверг

Среда, 11 декабря 2019, 16:28
Комитет Рады поддержал голосования особого статуса Донбасса в четверг

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства в среду рекомендовал парламенту включить в повестку дня на четверг, и принять законопроект, продлевающий действие закона об "особом статусе" Донбасса еще на год.

Источник: "Интерфакс-Украина", глава фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии "Интерфаксу".

При этом, представители фракций "Голос" Роман Лозинский и "Батькивщины" Елена Шкрум, которые входят в комитет, заявили, что их фракции не будут голосовать за данный законопроект.

Детали: Корниенко заявил, что Рада в четверг рассмотрит и может проголосовать в целом этот законопроект. Он пояснил, что необходимость продления действия закона обусловлена ​​решением, принятым на нормандской встречи. По его словам, новый текст закона об особом статусе будет готов максимум в течение года.

Прямая речь Корниенко: "Мы фактически не меняем слова, меняем только цифры, это такая компромиссная позиция. Сам закон мы будем начинать разрабатывать".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский 3 октября заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе.

В то же время, в тексте коммюнике по результатам Нормандской встречи в Париже 9 декабря, указано, что "стороны заинтересованы в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года – с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Узнать больше: Офис президента опубликовал коммюнике парижского саммита. Полный текст

Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже

Напомним:

  • В конце 2019 года прекращает действие закон Украины об особом статусе Донбасса, который вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. 4 октября 2018 года Верховная Рада его продлила еще на год.
  • Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассВерховная РадаСлуга народа
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