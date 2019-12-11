"Тишина после Норманди": три обстрела, один раненый – ООС

Российские оккупанты продолжают стрелять вопреки договоренности сторон на Нормандской встрече 9 декабря в Париже установить до конца 2019 года режим прекращения огня на Донбассе.

Источник: брифинг пресс-центра Объединенных сил

Дословно: "Российская Федерация не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции...

Ранение в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил".

Детали: В течение суток российские оккупанты 3 раза обстреляли позиции украинских подразделений из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Штаб зафиксировал обстрелы вблизи Новомихайловки, Павлополя, Зайцевого.

Что предшествовало: 10 декабря президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

В обнародованном по результатам встречи коммюнике указано, что "стороны преданы полной и всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня, подкрепленного реализацией всех необходимых мер по поддержанию режима прекращения огня до конца 2019 года.