Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве объявили "желтый" уровень опасности

Среда, 11 декабря 2019, 23:17
В Киеве объявили желтый уровень опасности

В четверг, 12 декабря в Киеве ожидаются сильный туман, видимость менее 500 метров, что соответствует первому ( "желтом") уровню опасности.

Источник: КГГА

Детали: До конца суток 11 грудня, ночью и утром 12 декабря в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

Водителям рекомендуют во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Читайте также: Погода на неделю: Украину ждут "танцы" вокруг нуля под мокрым снегом

Темы: Киевпогода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Киев
ГБР: В Киеве глава ВВК за $10 тысяч подделывал документы для уклонистов
Компания из "большой четверки" начала аудит "Киевгорстроя"
В Киеве ввели тепловой режим
Последние новости
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
Все новости...
Реклама: