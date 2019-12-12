В Киеве объявили "желтый" уровень опасности

3613 просмотров
Четверг, 12 декабря 2019, 00:17

В четверг, 12 декабря в Киеве ожидаются сильный туман, видимость менее 500 метров, что соответствует первому ( "желтом") уровню опасности.

Источник: КГГА

Детали: До конца суток 11 грудня, ночью и утром 12 декабря в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

Водителям рекомендуют во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Читайте также: Погода на неделю: Украину ждут "танцы" вокруг нуля под мокрым снегом

Темы: Киев погода


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Киеве патрульные поймали авто и водителя, замаскированных под полицию 11 декабря 2019, 22:58
Под Киевом обстреляли машину полицейских: введено спецоперацию "Гром" 11 декабря 2019, 17:52
Задержали мужчину, который "минировал" КГГА 11 декабря 2019, 15:16
Все новости
Главные новости
"Слуга народа" в России: после вырезанной шутки про Путина сериал сняли с эфира
Офис президента исправил текст коммюнике Нормандского саммита
Комитет Рады поддержал голосования особого статуса Донбасса в четверг
ГБР провело обыски дома у Микитася
Все новости
исследование

Обнимайте детей! Это положительно влияет на их мозг

безопасность

Эфирные масла часто вызывают отравления. Правила безопасности

деньги

Как попросить прибавку к зарплате

Поиск по сайту
Архив
Весь архів