В Киеве объявили "желтый" уровень опасности

В четверг, 12 декабря в Киеве ожидаются сильный туман, видимость менее 500 метров, что соответствует первому ( "желтом") уровню опасности.

Источник: КГГА

Детали: До конца суток 11 грудня, ночью и утром 12 декабря в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

Водителям рекомендуют во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

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