В Киеве объявили "желтый" уровень опасности
Среда, 11 декабря 2019, 23:17
В четверг, 12 декабря в Киеве ожидаются сильный туман, видимость менее 500 метров, что соответствует первому ( "желтом") уровню опасности.
Источник: КГГА
Детали: До конца суток 11 грудня, ночью и утром 12 декабря в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).
Водителям рекомендуют во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Читайте также: Погода на неделю: Украину ждут "танцы" вокруг нуля под мокрым снегом