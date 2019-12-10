Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Погода на неделю: Украину ждут "танцы" вокруг нуля под мокрым снегом

Вторник, 10 декабря 2019, 22:28
Погода на неделю: Украину ждут танцы вокруг нуля под мокрым снегом

В Украине до конца недели температура будет колебаться вокруг нуля между невысоким "плюсом" и небольшим "минусом", ожидается дождь и мокрый снег.

Источник: Украинский гидрометцентр в комментарии Укринформу

Детали: В четверг и пятницу осадков не будет. Только ночью 12 мая в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях, 13 декабря на Закарпатье и Прикарпатье небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, на юге страны местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​0-5° тепла, в Одесской области и в Крыму до 8°.

В Киевской области 12-13 декабря облачно с прояснениями. Только ночью 12 декабря небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​0-5° тепла.

14 декабря днем ​​небольшой дождь лишь в западных областях. Ночью на востоке страны до 6° мороза. 15 декабря дождь, ночью местами с мокрым снегом. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем ​​1-7° тепла.

В Карпатах небольшой снег, температура ночью 1-7° мороза; днем около 0°.

В Киевской области 14 декабря без осадков, 15-го будет дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​1-6° тепла.

Напомним:

В ближайшие сутки погода в Украине будет пасмурной и сырой, из-за облачности и туманов дневная температура будет не очень высокой.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
19:33
Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины – Генштаб
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
Все новости...
Реклама: