Погода на неделю: Украину ждут "танцы" вокруг нуля под мокрым снегом

В Украине до конца недели температура будет колебаться вокруг нуля между невысоким "плюсом" и небольшим "минусом", ожидается дождь и мокрый снег.

Источник: Украинский гидрометцентр в комментарии Укринформу

Детали: В четверг и пятницу осадков не будет. Только ночью 12 мая в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях, 13 декабря на Закарпатье и Прикарпатье небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, на юге страны местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​0-5° тепла, в Одесской области и в Крыму до 8°.

В Киевской области 12-13 декабря облачно с прояснениями. Только ночью 12 декабря небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​0-5° тепла.

14 декабря днем ​​небольшой дождь лишь в западных областях. Ночью на востоке страны до 6° мороза. 15 декабря дождь, ночью местами с мокрым снегом. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем ​​1-7° тепла.

В Карпатах небольшой снег, температура ночью 1-7° мороза; днем около 0°.

В Киевской области 14 декабря без осадков, 15-го будет дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​1-6° тепла.

Напомним:

В ближайшие сутки погода в Украине будет пасмурной и сырой, из-за облачности и туманов дневная температура будет не очень высокой.