Министр юстиции Малюська: "Надолго меня не хватит"

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу.

Источник: интервью "Украинской правде". 24 канал

Детали: В октябре министр рассказал "Украинской правде", что получает зарплату "примерно 17 000 гривен", с тех пор вознаграждение министру юстиции было увеличено до "уже примерно 29 000 гривен".

Прямая речь: "Последний месяц мы договорились о надбавках. И многие из министров их получили. У меня уже примерно 29 000 гривен.

Если зарплата не повысится хотя бы до 80 000 - надолго меня не хватит. Меньше - это не долговременная история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств".

Детали: В то же время малюська заявил, что в правительстве готовы повысить зарплату, и подчеркнул - это важно и для международных инвесторов.

Прямая речь: "Есть консенсус внутри правительства. И более того, даже международные инвесторы, которые вкладывают средства в Украине, постоянно нас об этом спрашивают. Ведь понимают правительство, которое получает мизерную заработную плату, живет за счет чего-то другого. Это могут быть только взятки или дополнительные неформальные расходы под какие-то обязательства. Мы так не работаем. Соответственно, у нас нет другого выхода, кроме как повысить заработную плату ".

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