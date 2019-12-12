Грета Тунберґ прокомментировала звание "Человек года"

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Четверг, 12 декабря 2019, 03:01

Активистка Грета Тунберґ заявила, что не могла представить, что подобное может произойти.

Источник: Associated Press

Прямая речь: "Никогда не могла представить, что подобное может произойти. Конечно, я очень благодарна и довольна".

Детали: Она сообщила, что хочет посвятить свою награду всем молодым активистам и выразила надежду, что люди по всему миру объединятся для борьбы с глобальным потеплением.

Напомним:

  • Издание Time назвало Грету человеком года.

Темы: экология


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