Грета Тунберґ прокомментировала звание "Человек года"

Активистка Грета Тунберґ заявила, что не могла представить, что подобное может произойти.

Источник: Associated Press

Прямая речь: "Никогда не могла представить, что подобное может произойти. Конечно, я очень благодарна и довольна".

Детали: Она сообщила, что хочет посвятить свою награду всем молодым активистам и выразила надежду, что люди по всему миру объединятся для борьбы с глобальным потеплением.

Напомним: