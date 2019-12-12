Грета Тунберґ прокомментировала звание "Человек года"
Четверг, 12 декабря 2019, 02:01
Активистка Грета Тунберґ заявила, что не могла представить, что подобное может произойти.
Источник: Associated Press
Прямая речь: "Никогда не могла представить, что подобное может произойти. Конечно, я очень благодарна и довольна".
Детали: Она сообщила, что хочет посвятить свою награду всем молодым активистам и выразила надежду, что люди по всему миру объединятся для борьбы с глобальным потеплением.
Напомним:
- Издание Time назвало Грету человеком года.