ООС: 10 обстрелов, двое военнослужащих ранены

11 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Вчера, 11 декабря, ранения в результате обстрелов получили два военнослужащих Объединенных сил.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 5 вражеских обстрелов.

Дословно: "С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет".