В Конгрессе США утвердили $300 млн оборонной помощи Украине

Палата представителей американского конгресса утвердила закон об оборонном бюджете, добавив в него положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".

Как сообщает "Европейская правда", решение было принято подавляющим большинством голосов (337-48).

Решение, принятое Палатой представителей, должен пройти утверждение в Сенате; ожидается, что это произойдет уже в начале следующей недели. Далее его должен подписать президент.

Положения документа предусматривает до $ 300 млн в 2020 финансовом году для предоставления безопасности помощи Украине, из которых $ 100 млн доступны только летальной помощи. Напомним, в бюджете 2019 на летальную помощь Украине было предусмотрено на $ 50 млн меньше.

Документ также добавит к соответствующим категориям помощи Украине по безопасности и разведки прибрежные оборонительные крылатые ракеты и противокорабельные ракеты.

Напомним, Палата представителей добавила в оборонный бюджет положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".