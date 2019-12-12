В Конгрессе США утвердили $300 млн оборонной помощи Украине

648 просмотров
Четверг, 12 декабря 2019, 11:12

Палата представителей американского конгресса утвердила закон об оборонном бюджете, добавив в него положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".

Как сообщает "Европейская правда", решение было принято подавляющим большинством голосов (337-48).

Решение, принятое Палатой представителей, должен пройти утверждение в Сенате; ожидается, что это произойдет уже в начале следующей недели. Далее его должен подписать президент.

Положения документа предусматривает до $ 300 млн в 2020 финансовом году для предоставления безопасности помощи Украине, из которых $ 100 млн доступны только летальной помощи. Напомним, в бюджете 2019 на летальную помощь Украине было предусмотрено на $ 50 млн меньше.

Документ также добавит к соответствующим категориям помощи Украине по безопасности и разведки прибрежные оборонительные крылатые ракеты и противокорабельные ракеты.

Напомним, Палата представителей добавила в оборонный бюджет положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".

Темы: США Украина деньги Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
Комитет Сената США утвердил проект санкций против Турции 12 декабря 2019, 08:48
В Конгрессе США утвердили санкции против Северного потока-2: детали решения 12 декабря 2019, 03:48
SpaceX назвала дату старта первой пилотируемой миссии на корабле Crew Dragon 12 декабря 2019, 03:44
Все новости
Главные новости
Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса
Пожар в Одессе: из-под завалов достали всех 16 погибших. СПИСОК
Под завалами в Одессе ночью нашли еще три тела – уже 16 жертв пожара
"Слуга народа" в России: после вырезанной шутки про Путина сериал сняли с эфира
Все новости
Фото

5 признаков того, что родинка вашего ребенка может быть меланомой

деньги

Как попросить прибавку к зарплате

Дети

Липучки вместо шнурков и еще 12 советов по безопасности детей зимой

Поиск по сайту
Архив
Весь архів