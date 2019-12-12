Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстрел авто полиции: на Киевщине ввели спецоперацию "Сирена"

Четверг, 12 декабря 2019, 10:13
Обстрел авто полиции: на Киевщине ввели спецоперацию Сирена

В Киевской области ввели специальную полицейскую операцию "Сирена" для поиска вооруженного злоумышленника, который обстрелял машину правоохранителей.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "С целью установления местонахождения злоумышленника и его задержания на территории 5 районов Киевщины... введена специальная полицейские операции "Сирена". 

На поиски беглеца ориентированы наряды полиции, задействованы спецподразделения полиции".

 

Детали: В полиции отметили, что человек, который в городе Яготин из ружья обстрелял наряд полиции, после стрельбы скрылся на собственном дворе за высоким забором. После этого он с оружием сел в автомобиль "Опель Виваро" и незаметно выехал на другую улицу с противоположной стороны двора.

Для задержания мужчины в области ввели спецоперацию "Гром".

Впоследствии авто стрелка обнаружили на одной из улиц города. Во время обыска в салоне машины обнаружили магазин к оружию, 30 патронов калибра 5,45 мм.

Автомобиль и боеприпасы изъяли в качестве вещественных доказательств.

По месту жительства злоумышленника обнаружили два мобильных телефона, пистолет системы "Наган", 25 патронов различного калибра и нож, а на дворе – гильзы 12-го калибра.

Все изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу.

По данным фактам полиция открыла два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК.

Полиция разыскивает злоумышленника и призывает граждан не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Что было раньше: 11 декабря в городе Яготин Киевской области неизвестный мужчина обстрелял экипаж полиции. 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияКиевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
полиция
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Последние новости
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
Все новости...
Реклама: