Обстрел авто полиции: на Киевщине ввели спецоперацию "Сирена"

В Киевской области ввели специальную полицейскую операцию "Сирена" для поиска вооруженного злоумышленника, который обстрелял машину правоохранителей.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "С целью установления местонахождения злоумышленника и его задержания на территории 5 районов Киевщины... введена специальная полицейские операции "Сирена".

На поиски беглеца ориентированы наряды полиции, задействованы спецподразделения полиции".

Детали: В полиции отметили, что человек, который в городе Яготин из ружья обстрелял наряд полиции, после стрельбы скрылся на собственном дворе за высоким забором. После этого он с оружием сел в автомобиль "Опель Виваро" и незаметно выехал на другую улицу с противоположной стороны двора.

Для задержания мужчины в области ввели спецоперацию "Гром".

Впоследствии авто стрелка обнаружили на одной из улиц города. Во время обыска в салоне машины обнаружили магазин к оружию, 30 патронов калибра 5,45 мм.

Автомобиль и боеприпасы изъяли в качестве вещественных доказательств.

По месту жительства злоумышленника обнаружили два мобильных телефона, пистолет системы "Наган", 25 патронов различного калибра и нож, а на дворе – гильзы 12-го калибра.

Все изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу.

По данным фактам полиция открыла два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК.

Полиция разыскивает злоумышленника и призывает граждан не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Что было раньше: 11 декабря в городе Яготин Киевской области неизвестный мужчина обстрелял экипаж полиции.