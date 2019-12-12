Обстрел авто полиции: на Киевщине ввели спецоперацию "Сирена"
В Киевской области ввели специальную полицейскую операцию "Сирена" для поиска вооруженного злоумышленника, который обстрелял машину правоохранителей.
Источник: полиция Киевской области
Дословно: "С целью установления местонахождения злоумышленника и его задержания на территории 5 районов Киевщины... введена специальная полицейские операции "Сирена".
На поиски беглеца ориентированы наряды полиции, задействованы спецподразделения полиции".
Детали: В полиции отметили, что человек, который в городе Яготин из ружья обстрелял наряд полиции, после стрельбы скрылся на собственном дворе за высоким забором. После этого он с оружием сел в автомобиль "Опель Виваро" и незаметно выехал на другую улицу с противоположной стороны двора.
Для задержания мужчины в области ввели спецоперацию "Гром".
Впоследствии авто стрелка обнаружили на одной из улиц города. Во время обыска в салоне машины обнаружили магазин к оружию, 30 патронов калибра 5,45 мм.
Автомобиль и боеприпасы изъяли в качестве вещественных доказательств.
По месту жительства злоумышленника обнаружили два мобильных телефона, пистолет системы "Наган", 25 патронов различного калибра и нож, а на дворе – гильзы 12-го калибра.
Все изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу.
По данным фактам полиция открыла два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК.
Полиция разыскивает злоумышленника и призывает граждан не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Что было раньше: 11 декабря в городе Яготин Киевской области неизвестный мужчина обстрелял экипаж полиции.