Российские пропагандисты прилетели в Киев и похвастались репортажем с Майдана

Съемочная группа российского пропагандисткого канала Минобороны РФ "Звезда" прилетела в Киев и пощеголяла репортажем с Майдана Независимости.

Источник: телеканал "Звезда", пресс-скеретарь ГПСУ Андрей Демченко и пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии УП

Дословно пропагандисты: "Наша съемочная группа летит в Киев. Господин президент Владимир Зеленский на пресс-конференции сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, держит ли он обещания, пропустят ли нас через таможню. Рядом со мной оператор в полном снаряжении - техника и микрофон с нашим логотипом (на кадрах из киевского аэропорта видно, что на микрофоне нет логототипа - ред)".

Детали: Пропагандисты говорят, что негласный запрет на въезд для российских репортеров на Украину действовал с 2014 года. В 2017 году открытое акционерное общество "Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации" ЗВЕЗДА" был в санкционном списке Украины.

При этом представители телеканала сознаются, что приезжали в Украину и раньше, под вымышленными предлогами: говорили, что едут на концерт, на свидание или что ждет больная бабушка.

В Государственной пограничной службе "Украинской правде" пояснили, что вышеуказанные граждане РФ пересекали границу как обычные иностранцы. Они не сообщили, что являются представителями СМИ и в частности "Звезды". Относительно именно этих граждан РФ никаких поручений по ограничению на въезд от других правоохранительных органов ГПСУ не получала.

В пресс-службе СБУ "Украинской правде" отметили, что спецслужба наблюдает за вышеуказанными лицами, но также подчеркнули, что они въехали как обычные граждане – не указывая, что являются журналистами.

В то же время собеседник УП в СБУ на анонимных условиях отметил, что этот визит расценивается как сознательная провокация российских СМИ после слов Зеленского в Париже.

Прямая речь спикера ГПСУ Андрея Демченко: "Они перескали границу как обычные иностранцы. На момент пересечения границы не было установлено, что они могли незаконно посещать временно оккупированные территории Украины. Соответственно, учитывая все эти моменты инспектор и принял решение о пропуске граждан Российской Федерации. Дальнейшая их деятельность Украины - должны реагировать те правоохранительные органы, к компетенции которых это относится".

Прямая речь спикера СБУ Елены Гитлянской: "Мы наблюдаем и если будут нарушения принимать правовые меры".

Дополнительно: Народный депутат "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила, что обратилась в СБУ с запросом относительно деятельности в Украине российских пропагандистов телеканала, в чьих программах демонстрировали в частности пытки над украинскими солдатами и заложниками.

Что предшестовало: На пресс-конференции в Париже после переговоров в "нормандском формате" президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на вопрос российских журналистов, сказал в частности следующее:

"Вы приезжайте, я вам лично покажу. Только чтобы реально. Не так, как ваши, там товарищ Соловьев (Владимир - российский пропагандист - ред.) – весело расказывет в Москве, что происходит – а я всегда говорю, а вы приезжайте прямо, что у нас происходит, посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, я думаю, туфли Бриони, или что там, ни запачкаете".