Первый заместитель главы НБУ пожаловалась на угрозы

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Четверг, 12 декабря 2019, 13:30

Первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что начала получать СМС с угрозами, которые воспринимает как реальные и связанные с ее работой.

Источник: пост Рожковой в Facebook

Прямая речь: "Давление на меня и нашу команду усиливается. Три дня подряд утром "митингующие" у дома стараются препятствовать моему выезда на работу. Приходится вызывать полицию и ехать на полицейском авто.

А вчера в 17:19 с неизвестного номера на свой мобильный я получила СМС с угрозами.

Эти угрозы я воспринимаю как реальные, связанные с выполнением мною служебных обязанностей в должности первого заместителя главы НБУ".

 

Детали: По словам Рожковой, после СМС вечером приехала полиция с саперами, потому что получили сообщение о заминировании соседнего дома. Оно оказалось ложным, но Рожкова предположила, что тот, кто сообщал о заминировании, просто ошибся адресом.

Первый заместитель председателя НБУ добавила, что, учитывая все это, 11 декабря обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

По словам Рожковой, если кто-то думает, что таким образом можно заставить их "откатить" реформу финансового сектора и остановить отлаженную работу НБУ, то "он очень ошибается".

Что было раньше: 3 декабря Рожкова заявила, что "к давлению на коллектив НБУ добавилось личное преследование отдельных должностных лиц и их семей". 

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Предыстория: 

Украинская правда
Темы: НБУ банки


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