"Мы идем, с*ка" – Рожкова с НБУ пожаловалась на угрозы
Первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что начала получать СМС с угрозами, которые воспринимает как реальные и связанные с ее работой.
Источник: пост Рожковой в Facebook
Прямая речь: "Давление на меня и нашу команду усиливается. Три дня подряд утром "митингующие" у дома стараются препятствовать моему выезда на работу. Приходится вызывать полицию и ехать на полицейском авто.
А вчера в 17:19 с неизвестного номера на свой мобильный я получила СМС с угрозами.
Эти угрозы я воспринимаю как реальные, связанные с выполнением мною служебных обязанностей в должности первого заместителя главы НБУ".
Детали: По словам Рожковой, после СМС вечером приехала полиция с саперами, потому что получили сообщение о заминировании соседнего дома. Оно оказалось ложным, но Рожкова предположила, что тот, кто сообщал о заминировании, просто ошибся адресом.
Первый заместитель председателя НБУ добавила, что, учитывая все это, 11 декабря обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.
По словам Рожковой, если кто-то думает, что таким образом можно заставить их "откатить" реформу финансового сектора и остановить отлаженную работу НБУ, то "он очень ошибается".
Что было раньше: 3 декабря Рожкова заявила, что "к давлению на коллектив НБУ добавилось личное преследование отдельных должностных лиц и их семей".
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Предыстория:
- Правление Национального банка в открытом обращении пожаловалось на давление со стороны олигарха Игоря Коломойского.
- Национальный банк предоставил правоохранительным органам доказательства того, что митинги, которые проходят под зданием учреждения не спонтанные, а проплаченные.