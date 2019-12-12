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Зеленский написал "формулу будущего" для Украины

Четверг, 12 декабря 2019, 14:51
Зеленский написал формулу будущего для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский называет мир, эффективные институты, инвестиции, качественную инфраструктуру и народовластие составляющими "формулы будущего" для Украины.

Источник: авторская колонка Зеленского для спецвыпуска журнала НВ Мир в 2020, посвященном прогнозам мировых лидеров мнений на 2020 год

Прямая речь: "Мы точно можем стать динамичной страной мира. Страной с самым быстрым темпом позитивных изменений – не только в экономике, но и во всех сферах жизни. Можем доказать, что невозможное возможно. Доказать это друзьям, врагам, но прежде всего – самим себе".

Детали: Зеленский видит 5 составляющих "формулы будущего для Украины".

Первая из них – мир: "Без мира никакого развития быть не может. Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украины территорий и наших людей", – заявил президент.

Вторым фактором Зеленский называет "эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех". Сюда он включает победу над коррупцией и справедливые суды, равенство всех перед законом, защиту прав собственности.

Третий фактор – инвестиции "Поэтому нужно будет убрать непроходимые барьеры и ненужные регуляции, которые тормозят развитие бизнеса".

Четвертый – "качественно другая инфраструктура". По словам президента, это не только дороги, но и "все то, что помогает человеку жить и добиваться успеха в Украине": инфраструктура медицинская, образовательная, цифровая, энергетическая, финансовая и коммунальная.

Пятым фактором Зеленский называет народовластие – и "не декларативное, а реальное", чтобы люди могли влиять на решения власти – "от уровня общины до уровня президента".

 

Предыстория:

  • Владимир Зеленский был комиком, актером и основателем студии "Квартал 95". После главной роли в фильме "Слуга народа" он победил на выборах 21 апреля 2019 года и 20 мая стал шестым президентом Украины.
  • Партия Зеленского "Слуга народа" 21 июля победила на парламентских выборах и смогла создать монобольшинство. Как только Верховная Рада 9 созыва заработала в сентябре, депутаты "Слуги народа" начали интенсивно принимать законы, обещанные президентом. Из-за этого появился мем "турборежим".
  • За почти 7 месяцев президентства Зеленский добился возвращения из России украинских военнопленных моряков и известных политзаключенных, дал согласие на "формулу Штайнмайера", выполнил пункт минских договоренностей по отводу сил от линии разграничения на Донбассе, а 9 декабря вел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в рамках "нормандского формата" и в формате двусторонних переговоров по газовой тематике.

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Темы: Зеленский
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