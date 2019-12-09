Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что в рамках Нормандского саммита стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до 31 декабря и разведении еще в трех пунктах на линии соприкосновения.

Источник: брифинг лидеров "нормандской четверки" в Париже

Детали: В своей речи Зеленский отметил, что представлял он Украину не один, а чувствовал поддержку украинцев.

Прямая речь: "Вместе со мной были правда, желание справедливости и достижения мира в моей родной стране".

Детали: Зеленский отметил, что украинская сторона подчеркнула, что комплексное решение всех вопросов невозможно без обеспечения главного компонента - безопасности.

По его словам, стороны согласовали, что полное всестороннее и бессрочное прекращение огня должно начаться до конца 2019 года.

Должен быть расширен мандат СММ ОБСЕ: миссия должна осуществлять мониторинг круглосуточно.

Стороны поддерживают разработку и реализацию долгосрочного плана по разминированию территорий.

Страны участницы способствуют взаимному освобождению удерживаемых лиц до 31 декабря 2019 года по принципу "всех на всех". Было согласована необходимость верифицировать полные списки этих лиц.

Согласовано обсуждение в рамках контактной группы о дополнительных зонах разведения одновременно в трех точках, имеющих важное гуманитарное значение для всех украинцев.

Зеленский отметил, что настаивал на восстановлении Украиной полного контроля над государственной границей. Он выразил уверенность, что стороны вернутся к решению этого вопроса на следующей встрече через 4 месяца.

Президент Украины отметил, что во время встречи "множество раз" подчеркивал важность вывода всех иностранных вооруженных формирований, военной техники и разоружения военных вооруженных формирований в ОРДЛО.

Также он подчеркнул, что проведение местных выборов в ОРДЛО возможно соответствии законодательства Украины и стандартов ОБСЕ на основе копенгагенских критериев.

Прямая речь о "формуле Штайнмайера": "Сегодня стороны выразили заинтересованность в достижении договоренностей в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особенностей местного самоуправления ОРДЛО и инкорпорирования "формулы Штайнмайера". Безусловно есть еще много вопросов, которые нам к сожалению, не удалось решить. Нужно обязательно это сделать в будущем. Уверен, мы это обязательно это сделаем вместе".

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