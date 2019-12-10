Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что в рамках Нормандского саммита стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до 31 декабря и разведении еще в трех пунктах на линии соприкосновения.

Источник: брифинг лидеров "нормандской четверки" в Париже

Детали: В то же время президент Украины сообщил, что стороны не договорились по многим вопросам, но надеется, что это можно будет сделать на следующих встречах.

Зеленский также на сделал акцент на нескольких "красных линиях", которые Украина никогда не переступит: невозможность федерализации, невозможность компромиссов через уступки в пределах территорий.

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