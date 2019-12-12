В РФ горит крейсер: уже 12 пострадавших, еще 3-х ищут

В России до сих пор не смогли потушить пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", количество пострадавших увеличилось до 12, а судьба трех человек остается неизвестной.

Источник: региональные подразделение медицины катастроф РФ, пишет российское издание ТАСС

Дословно: "Всего в больницы доставлены 12 пострадавших, 10 из них были спасены в ходе тушения пожара. Состояние одного оценивается как тяжелое. Большинство получило отравление продуктами горения".

Детали: Судьба трех человек по-прежнему остается неизвестной.

Что было ранее: 12 декабря в трюме первого энергоотсека крейсера "Адмирал Кузнецов" произошло возгорание при выполнении огневых работ.

Ранее сообщалось, что огонь охватил по меньшей мере 120 квадратных метров судна. Горит дизельное топливо. На момент пожара на корабле находилось более 400 человек, их эвакуировали.