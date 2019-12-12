Российский канал заявил, что взял интервью у Зеленского

Российский телеканал "Россия 1" сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.

Источник: российское агентство "РИА Новости"

Детали: Канал обещает показать интервью в воскресенье в передаче "Москва. Кремль. Путин"

Корреспондент канала также записал реакцию окружения украинского лидера на его разговор с Зеленским.

"Главное, что мы все начали общаться", - заявил Зеленский корреспонденту.

"Украинская правда" обратилась к Офису президента за комментарием.

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