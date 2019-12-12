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Российский канал заявил, что взял интервью у Зеленского

Четверг, 12 декабря 2019, 17:34
Российский канал заявил, что взял интервью у Зеленского

Российский телеканал "Россия 1" сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.

Источник: российское агентство "РИА Новости"

Детали: Канал обещает показать интервью в воскресенье в передаче "Москва. Кремль. Путин"

Корреспондент канала также записал реакцию окружения украинского лидера на его разговор с Зеленским.

"Главное, что мы все начали общаться", - заявил Зеленский корреспонденту.

"Украинская правда" обратилась к Офису президента за комментарием.

Предыстория:

  • Съемочная группа российского пропагандисткого канала Минобороны РФ "Звезда" прилетела в Киев и пощеголяла репортажем с Майдана Независимости.
  • На пресс-конференции в Париже после переговоров в "нормандском формате" президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на вопрос российских журналистов, сказал в частности следующее:
  • "Вы приезжайте, я вам лично покажу. Только чтобы реально. Не так, как ваши, там товарищ Соловьев (Владимир - российский пропагандист - ред.) – весело расказывет в Москве, что происходит – а я всегда говорю, а вы приезжайте прямо, что у нас происходит, посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, я думаю, туфли Бриони, или что там, ни запачкаете".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийСМИпропаганда
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