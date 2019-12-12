Убийство Шеремета: следствие назвало версию, на которой остановилось

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Четверг, 12 декабря 2019, 19:04
МВД

Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.

Источник: замглавы Нациполиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль

Прямая речь: "Следствием было выдвинуто несколько версий. Первая: ошибка в объекте преступления, учитывая то, что взорванный автомобиль принадлежал и использовался руководителем сайта "Украинская правда" Аленой Притулой. Вторая версия - бытовые и межличностные конфликтные ситуации. Версия номер 3 - профессиональная деятельность потерпевшего журналисты в Украине, Беларуси и России и четвертая версия - дестабилизация социально-политической ситуации в государстве путем убийства известного лица.

После отработки три версии из четырех не нашли подтверждения. Следствие продолжило отрабатывать основной версии - дестабилизации ситуации в государстве путем убийства известной личности".

 

Детали: По словам Коваля, отрабатывая эту версию следствие изучало взрывы на всей территории Украины до и после убийства Шеремета.

Министр внутренних дел Арсен Аваков добавил, что у следствия есть "подверсии" мотива убийства журналиста.

Валентина Романенко, УП
Темы: Дело Шеремета


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