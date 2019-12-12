"Динамо" не сумело победить "Лугано" и вылетает из Лиги Европы

Киевское "Динамо" не сумело пробиться в плей-офф Лиги Европы. В матче 6 тура турнира динамовцы сыграли вничью 1:1 со швейцарским "Лугано".

Матч прошел в четверг 12 декабря на НСК "Олимпийский".

Киевляне имели тотальное преимущество в поединке и под 30 ударов в сторону ворот швейцарцев. Зато у "Лугано" за весь матч лишь один удар в створ ворот и один гол. На сорок пятой минуте после навеса с фланга Макро Аратора ударом головой пробил Георгия Бущана - 0:1. У киевлян в первые 45-ть минут игры было 12 ударов и ни одного в створ ворот.

Самый реальный шанс у динамовцев на гол в первом тайме был у Артема Беседина. Но форвард "Динамо" после прострела от Виталия Миколенко не сумел с пары метров попасть в пустые ворота. Был еще один удар со штрафного у Виктора Цыганкова - выше ворот.

Во втором тайме на поле снова полное преимущество в игре "Динамо" и под 20 ударов. На сорок девятом минуте не вышел удар у Александра Караваева с угла вратарской. Со штрафного бил Цыганков, и прекрасно сыграл ворота гостей Давид да Коста.

На 59-й минуте после удара от Миколенко мяч попадает в штангу ворот, а Беседин опять не сумел преправить мяч в ворота, пролетев рядом.

На 86-й минуте сильный удар Фран Соля отразил голкипер "Лугано". На четвертой добавленной минуте принес ничью "Динамо" точный удар Цыганкова с метров 18-ти в верхний угол ворот - 1:1.

В другом матче группы В "Мальме" на выезде победил "Копенгаген". В 1/16 финала турнира пробились "Мальме" и "Копенгаген", набравшие 11 и 9 очков соответственно. "Динамо" с семью пунктами на третьем месте. У "Лугано" после ничьей с "Динамо" три очка и последнее место в группе.