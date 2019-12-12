Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Динамо" не сумело победить "Лугано" и вылетает из Лиги Европы

Четверг, 12 декабря 2019, 20:58
Динамо не сумело победить Лугано и вылетает из Лиги Европы

Киевское "Динамо" не сумело пробиться в плей-офф Лиги Европы. В матче 6 тура турнира динамовцы сыграли вничью 1:1 со швейцарским "Лугано".

Матч прошел в четверг 12 декабря на НСК "Олимпийский".

Киевляне имели тотальное преимущество в поединке и под 30 ударов в сторону ворот швейцарцев. Зато у "Лугано" за весь матч лишь один удар в створ ворот и один гол. На сорок пятой минуте после навеса с фланга Макро Аратора ударом головой пробил Георгия Бущана - 0:1. У киевлян в первые 45-ть минут игры было 12 ударов и ни одного в створ ворот.

Самый реальный шанс у динамовцев на гол в первом тайме был у Артема Беседина. Но форвард "Динамо" после прострела от Виталия Миколенко не сумел с пары метров попасть в пустые ворота. Был еще один удар со штрафного у Виктора Цыганкова - выше ворот.

Во втором тайме на поле снова полное преимущество в игре "Динамо" и под 20 ударов. На сорок девятом минуте не вышел удар у Александра Караваева с угла вратарской. Со штрафного бил Цыганков, и прекрасно сыграл ворота гостей Давид да Коста.

На 59-й минуте после удара от Миколенко мяч попадает в штангу ворот, а Беседин опять не сумел преправить мяч в ворота, пролетев рядом.

На 86-й минуте сильный удар Фран Соля отразил голкипер "Лугано". На четвертой добавленной минуте принес ничью "Динамо" точный удар Цыганкова с метров 18-ти в верхний угол ворот - 1:1.

В другом матче группы В "Мальме" на выезде победил "Копенгаген". В 1/16 финала турнира пробились "Мальме" и "Копенгаген", набравшие 11 и 9 очков соответственно. "Динамо" с семью пунктами на третьем месте. У "Лугано" после ничьей с "Динамо" три очка и последнее место в группе.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
футбол
Суд арестовал генерального секретаря УАФ Записоцкого
Генерального секретаря УАФ Записоцкого задержали для доставки в суд
Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ
Последние новости
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
Все новости...
Реклама: