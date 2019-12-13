Пресс-секретарь Зеленского не знает об интервью российским пропагандистам

В Офисе президента ничего не знают об интервью украинского президента Владимира Зеленского российским пропагандистам.

Источник: Liga.net со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента Юлии Мендель

Прямая речь: "Я ничего об этом не знаю. Никакого интервью с ними я не организовывала"

Что было раньше: Российский телеканал "Россия 1" сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.

Канал обещает показать интервью в воскресенье в передаче "Москва. Кремль. Путин"

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