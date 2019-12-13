Пресс-секретарь Зеленского не знает об интервью российским пропагандистам

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Пятница, 13 декабря 2019, 01:06

В Офисе президента ничего не знают об интервью украинского президента Владимира Зеленского российским пропагандистам.

Источник: Liga.net со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента Юлии Мендель

Прямая речь: "Я ничего об этом не знаю. Никакого интервью с ними я не организовывала"

Что было раньше: Российский телеканал "Россия 1" сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.

Канал обещает показать интервью в воскресенье в передаче "Москва. Кремль. Путин"

Предыстория:

  • Съемочная группа российского пропагандисткого канала Минобороны РФ "Звезда" прилетела в Киев и пощеголяла репортажем с Майдана Независимости.
  • На пресс-конференции в Париже после переговоров в "нормандском формате" президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на вопрос российских журналистов, сказал в частности следующее:
  • "Вы приезжайте, я вам лично покажу. Только чтобы реально. Не так, как ваши, там товарищ Соловьев (Владимир - российский пропагандист - ред.) – весело расказывет в Москве, что происходит – а я всегда говорю, а вы приезжайте прямо, что у нас происходит, посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, я думаю, туфли Бриони, или что там, ни запачкаете".

Темы: Зеленский Росcия пропаганда


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