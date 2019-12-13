Зеленский поведал, кому больше всего повысят пенсии

Пенсии будут расти в зависимости от возраста: те, кому за 80, будут получать на 1100 гривен больше.

Источник: Владимир Зеленский в эфире ток-шоу "Право на власть" на "1+1"

Прямая речь: "Сначала мы готовы сильно повысить пенсии – всем сразу не сможем, потому что 12 миллионов пенсионеров – на сумму от 400 до 1100 гривен пенсионерам старше 80. Мы на них выделим 13 миллиардов в 2020 году.

Затем мы будем снижать этот показатель – 75 плюс, 70 плюс и дальше".

Напомним: