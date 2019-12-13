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В России почти сутки горит крейсер: 1 человек погиб, еще 1-го ищут

Пятница, 13 декабря 2019, 08:51
В России почти сутки горит крейсер: 1 человек погиб, еще 1-го ищут

Около 4:00 утра по Киеву в России удалось ликвидировать открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", однако в результате пожара 1 человек погиб, судьба еще одного члена экипажа - неизвестна.

Источник: российское издание ТАСС со ссылкой на экстренные службы РФ

Дословно: "Около пяти утра открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 500 кв. метров".

Детали: В результате пожара погиб один человек, 12 пострадали, состояние одного из них оценивается как тяжелое, 11 как средней степени тяжести.

Судьба одного члена экипажа остается неизвестной.

Отмечается, что тушение пожара осложнялось сильным задымлением и высокими температурами.

Что было ранее: 12 декабря в российском Мурманске в трюме первого энергоотсека крейсера "Адмирал Кузнецов" произошло возгорание при выполнении огневых работ.

Ранее сообщалось, что огонь охватил по меньшей мере 120 квадратных метров судна. Горит дизельное топливо. На момент пожара на корабле находилось более 400 человек, их эвакуировали.

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