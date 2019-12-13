Поставки в Россию запчастей боевых самолетов: СБУ разоблачила исполнителей

Служба безопасности Украины заявила, что предупредила контрабанду в страну-агрессор комплектующих к военно-транспортным самолетам Ан-72 и АН-74.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Установлено, что злоумышленники, используя поддельные товарно-сопроводительные документы, без получения соответствующих разрешений и согласований Государственной службы экспертного контроля, совершили противоправное оформление военных авиаагрегатов на таможенно-грузовом складе в аэропорту "Киев" (Жуляны).

По информации спецслужбы, оборудование дельцы планировали направить заказчикам, которые действовали в интересах Минобороны РФ.

Во время проведения спецоперации в аэропорту "Киев", а также обысков в складских помещениях и по месту жительства фигурантов дела в Киеве, правоохранители изъяли комплектующие к боевым самолетам, таможенную и техническую документацию, которая доказывает планирования противоправных поставок.

Непосредственному исполнителю сделки следователи СБУ сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 Уголовного кодекса Украины .

Продолжается досудебное следствие.

Напомним: