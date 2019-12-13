Зарплата Зеленского стабильная, у Богдана и заместителей немного выросла
В ноябре отдельные президент Владимир Зеленский получил такую же заработную плату по в октябре, руководитель Офиса президента Андрей Богдан и отдельные его заместители получили большие зарплаты.
Источник: ответ Государственного управления делами на запрос "Украинской правды"
Детали: Согласно данным в ответе зарплаты в Офисе президента составили:
Президент Владимир Зеленский:
Октябрь: 28000 грн
Ноябрь: 28000 грн
Премий или иных надбавок не было.
Руководитель Офиса президента Андрей Богдан:
Октябрь: 39258 грн
Ноябрь: 46021 грн
Премий или иных надбавок не было.
Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов:
Октябрь: 20117 грн
Ноябрь: 19591 грн
Премий или иных надбавок не было.
Заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк:
Октябрь: 22427 грн (в том числе премия 3477 грн)
Ноябрь: 35149 грн (в том числе премия 3857 грн)
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко:
Октябрь: 19593 грн
Ноябрь: 36128 грн
Премий или иных надбавок не было.
Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов:
Октябрь: 30927 грн (в том числе премия 4295 грн)
Ноябрь: 37273 грн (в том числе премия 4500 грн)
Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква:
Октябрь: 37007 грн (в том числе премия 2454 грн)
Ноябрь: 46451 грн (в том числе премия 3428 грн)
Заместитель руководителя Офиса президента Анна Коваленко:
Октябрь: 34828 грн (в том числе премия 4295 грн)
Ноябрь: 38023 грн (в том числе премия 4500 грн)
Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Кузнецов:
Октябрь: 17682 (в том числе премия 2659 грн)
Ноябрь: 35923 (в том числе премия 4285 грн)
Предыстория:
Президент Украины Владимир Зеленский в течение всего времени своего правления получает заработную плату в размере 28 000 гривен в месяц до вычета налогов.
Предыдущий президент Петр Порошенко получал такую же зарплату.
В декларации, которую Зеленский подал перед подачей документов в ЦИК, он задекларировал за 2017 год 7,3 млн гривен доходов, а его жена около 800 тыс. гривен.