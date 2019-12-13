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Зарплата Зеленского стабильная, у Богдана и заместителей немного выросла

Пятница, 13 декабря 2019, 13:35
Зарплата Зеленского стабильная, у Богдана и заместителей немного выросла

В ноябре отдельные президент Владимир Зеленский получил такую ​​же заработную плату по в октябре, руководитель Офиса президента Андрей Богдан и отдельные его заместители получили большие зарплаты.

Источник: ответ Государственного управления делами на запрос "Украинской правды"

Детали: Согласно данным в ответе зарплаты в Офисе президента составили:

Президент Владимир Зеленский:

Октябрь: 28000 грн

Ноябрь: 28000 грн

Премий или иных надбавок не было.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан:

Октябрь: 39258 грн

Ноябрь: 46021 грн

Премий или иных надбавок не было.

Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов:

Октябрь: 20117 грн

Ноябрь: 19591 грн

Премий или иных надбавок не было.

Заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк:

Октябрь: 22427 грн (в том числе премия 3477 грн)

Ноябрь: 35149 грн (в том числе премия 3857 грн)

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко:

Октябрь: 19593 грн

Ноябрь: 36128 грн

Премий или иных надбавок не было.

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов:

Октябрь: 30927 грн (в том числе премия 4295 грн)

Ноябрь: 37273 грн (в том числе премия 4500 грн)

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква:

Октябрь: 37007 грн (в том числе премия 2454 грн)

Ноябрь: 46451 грн (в том числе премия 3428 грн)

Заместитель руководителя Офиса президента Анна Коваленко:

Октябрь: 34828 грн (в том числе премия 4295 грн)

Ноябрь: 38023 грн (в том числе премия 4500 грн)

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Кузнецов:

Октябрь: 17682 (в том числе премия 2659 грн)

Ноябрь: 35923 (в том числе премия 4285 грн)

Предыстория:

Президент Украины Владимир Зеленский в течение всего времени своего правления получает заработную плату в размере 28 000 гривен в месяц до вычета налогов.

Предыдущий президент Петр Порошенко получал такую ​​же зарплату.

В декларации, которую Зеленский подал перед подачей документов в ЦИК, он задекларировал за 2017 год 7,3 млн гривен доходов, а его жена около 800 тыс. гривен.

Темы: Офис президентазарплаты
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