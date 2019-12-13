На российском крейсере "Адмирал Кузнецов" нашли второго погибшего

После тушения пожара на российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" нашли второго погибшего.

Источник: "Интерфакс-Россия" со ссылкой на пресс-службу Северного флота РФ

Дословно: "Офицер службы живучести крейсера "Адмирал Советского Союза Кузнецов", поиск которого не прекращался с начала возникновения аварийной ситуации, погиб. Военнослужащий был обнаружен поисковой группой в аварийном отсеке корабля".

"Офицер службы живучести корабля с первых минут возникновения задымления принял решение немедленно спуститься к месту проведения сварочных работ для обеспечения безопасной эвакуации рабочих предприятия".

Предыстория:

Около 4:00 утра по Киеву в России удалось ликвидировать открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов".

Ранее сообщалось, что в результате пожара 1 человек погиб.

12 декабря в российском Мурманске в трюме первого енергоотсека крейсера "Адмирал Кузнецов" произошло возгорание при выполнении огневых работ.

Горело дизельное топливо. На момент пожара на корабле находилось более 400 человек, их эвакуировали.