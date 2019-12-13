Полковника, который заявил о "реинтеграцию с боевиками", временно отстранили

Начальника управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил полковника Алексея Ноздрачева отстранили на время служебного расследования из-за его высказывания относительно "реинтеграции с боовикив".

Источник: Facebook-страница Военной службы правопорядка в Вооруженных силах

Дословно: "Начальник генерального штаба - поручил военной службе правопорядка в Вооруженных силах провести служебное расследование относительно высказываний политического характера начальником полковником Алексеем Ноздрачев 12 января, во время круглого стола в национальном информагентстве "Укринформ".

На время проведения служебного расследования Ноздрачев отстранен от исполнения служебных обязанностей".

Что предшествовало: 12 декабря во время круглого стола в Киеве полковник ВСУ Александр Ноздрачев заявил, что "украинские военные и военные российские, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, реинтегруються очень быстро".

"Кроме национальной идеи существуют военные традиции. Понять друг друга военному-россиянину и военному-украинцу, даже если они были врагами, проще. Но не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются. Праворадикализм сейчас выпущен безконтрольно, и нет государственной политики по реинтеграции этих ветеранов, а иногда и не всегда ветеранов и не всегда людей, заботящихся о безопасности государства, государственную политику", - сказал тогда Ноздрачев.

Позже в Генштабе заявили, что высказывания полковника есть "оценочными и субъективными" и пообещали провести служебное расследование, о результатах которого сообщить дополнительно.

Сам Ноздрачев извинился за свои высказывания относительно скорой реинтеграции украинских военных с военными РФ и пророссийскими боевиками.