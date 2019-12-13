ЦИК назначил выборы на округе нардепа, который стал губернатором Харьковщины

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Пятница, 13 декабря 2019, 16:39

Центральная избирательная комиссия назначила на 15 марта 2020 промежуточные выборы народного депутата Украины в ОВО № 179 харьковской области.

Источник: Facebook-страница пресс-службы ЦИК

Дословно: "В соответствии с Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины" Комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в этом округе на воскресенье, 15 марта 2020 года".

Детали: Такое решение ЦИК принял на заседании 13 декабря. В комиссию поступило постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий нардепа от "Слуги народа" Алексея Кучера, избранного по избирательному округу № 179 в Харьковской области.

В ЦИК отметили, что избирательный процесс промежуточных выборов народного депутата Украины в ОВО № 179 начинается со дня, следующего после дня опубликования этого решения Комиссии.

Что этому предшествовало:

6 ноября народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кучер возглавил Харьковскую областную государственную администрацию.

Украинская правда
Темы: Харьков виборы Слуга народа


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