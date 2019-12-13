Украинский штаб: Россия не выполняет взятые на себя в Париже обязательства

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Пятница, 13 декабря 2019, 18:30

Штаб операции объединенных сил заявляет, что Россия систематически игнорирует взятые на себя недавно обязательства по устойчивому прекращению огня на Донбассе.

Источник: Facebook-страница ООС

Дословно: "Российская Федерация систематически игнорирует взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции.

Так, в течение текущих суток, вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из вооружения БМП, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия".

Детали: Указывается, что обстрелы произошли в возле Марьинки - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Павлополя – из стрелкового оружия; неподалеку Красногоровки – из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Крымского – из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

Потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

Предистория:  

  • 10 декабря президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Темы: армия Донбасс Росcия


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