Украина готовит визит Зеленского в Белый дом
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Суббота, 14 декабря 2019, 00:56
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил, что сейчас идет работа над организацией визита президента Владимира Зеленского в США.
Источник: "Интерфакс-Украина".
Прямая речь: "Мы работаем над организацией полноценного визита президента Зеленского в США. Приглашение было передано президентом Трампом президенту Зеленскому сразу после выборов. Необходимо упомянуть о NDAA (Закон о государственном оборонном бюджете - УП), который был принят только два дня назад, который ясно свидетельствует об уровне поддержки, которую США предоставляет Украине".
Напомним:
- 29 мая 2019 президент США Дональд Трамп направил президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение посетить Вашингтон.
- В Конгрессе США утвердили $300 млн оборонной помощи Украине
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