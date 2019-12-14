Украина готовит визит Зеленского в Белый дом

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Суббота, 14 декабря 2019, 00:56

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил, что сейчас идет работа над организацией визита президента Владимира Зеленского в США.

Источник: "Интерфакс-Украина".

Прямая речь: "Мы работаем над организацией полноценного визита президента Зеленского в США. Приглашение было передано президентом Трампом президенту Зеленскому сразу после выборов. Необходимо упомянуть о NDAA (Закон о государственном оборонном бюджете - УП), который был принят только два дня назад, который ясно свидетельствует об уровне поддержки, которую США предоставляет Украине".

Напомним:

  • 29 мая 2019 президент США Дональд Трамп направил президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение посетить Вашингтон.
  • В Конгрессе США утвердили $300 млн оборонной помощи Украине

Темы: Зеленский Трамп США


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