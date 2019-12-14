Украина готовит визит Зеленского в Белый дом

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил, что сейчас идет работа над организацией визита президента Владимира Зеленского в США.

Источник: "Интерфакс-Украина".

Прямая речь: "Мы работаем над организацией полноценного визита президента Зеленского в США. Приглашение было передано президентом Трампом президенту Зеленскому сразу после выборов. Необходимо упомянуть о NDAA (Закон о государственном оборонном бюджете - УП), который был принят только два дня назад, который ясно свидетельствует об уровне поддержки, которую США предоставляет Украине".

Напомним: