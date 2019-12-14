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ООС: 10 обстрелов, боевую травму получил один военный

Суббота, 14 декабря 2019, 06:11
ООС: 10 обстрелов, боевую травму получил один военный

13 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, боевую травму получил один военнослужащий.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксировано и вражеский огонь из вооружения БМП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 5 вражеских обстрелов.

Дословно: "С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не было ".

Темы: ДонбассООС
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