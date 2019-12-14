КНДР провела еще одно "важное испытание" на ядерном полигоне

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Суббота, 14 декабря 2019, 09:59

КНДР заявила о проведении очередного "важного испытания" на стартовой площадке спутника "Сохэ".  

Источник: KCNA.kp 

Детали: Сообщается, что испытание было одобрено центральным комитетом правящей партии и проведено с 22:41 до 22:48 13 декабря. 

О других деталях проведенного испытания  не сообщается. 

Дословно: "Достижения в области оборонных научных исследований ... будут использованы для дальнейшего укрепления надежных стратегических сил КНДР для сдерживания ядерной войны", -  отмечается в заявлении государственного Центрального информационного агентства Кореи. 

Украинская правда
Темы: КНДР ядерное оружие США


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