КНДР провела еще одно "важное испытание" на ядерном полигоне

КНДР заявила о проведении очередного "важного испытания" на стартовой площадке спутника "Сохэ".

Источник: KCNA.kp

Детали: Сообщается, что испытание было одобрено центральным комитетом правящей партии и проведено с 22:41 до 22:48 13 декабря.

О других деталях проведенного испытания не сообщается.

Дословно: "Достижения в области оборонных научных исследований ... будут использованы для дальнейшего укрепления надежных стратегических сил КНДР для сдерживания ядерной войны", - отмечается в заявлении государственного Центрального информационного агентства Кореи.

Предыстория:

8 декабря стало известно, что Северная Корея провела "очень важный тест" на месте запуска спутника "Сохе" - полигоне для ракетных испытаний, который Пхеньян обещал закрыть.

Сообщение появилось на фоне длительных переговоров с США о денуклеаризации. В КНДР заявили об "успешном тесте большой значимости", однако не уточнили, что именно тестировалось.