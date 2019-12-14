КНДР провела еще одно "важное испытание" на ядерном полигоне
КНДР заявила о проведении очередного "важного испытания" на стартовой площадке спутника "Сохэ".
Источник: KCNA.kp
Детали: Сообщается, что испытание было одобрено центральным комитетом правящей партии и проведено с 22:41 до 22:48 13 декабря.
О других деталях проведенного испытания не сообщается.
Дословно: "Достижения в области оборонных научных исследований ... будут использованы для дальнейшего укрепления надежных стратегических сил КНДР для сдерживания ядерной войны", - отмечается в заявлении государственного Центрального информационного агентства Кореи.
Предыстория:
8 декабря стало известно, что Северная Корея провела "очень важный тест" на месте запуска спутника "Сохе" - полигоне для ракетных испытаний, который Пхеньян обещал закрыть.
Сообщение появилось на фоне длительных переговоров с США о денуклеаризации. В КНДР заявили об "успешном тесте большой значимости", однако не уточнили, что именно тестировалось.