У Кличко объяснили проблемы с льготными счетами для оплаты "коммуналки"

Средства на льготных счетах для оплаты коммунальных услуг в личном кабинете "Ощадбанка" не отображаются по техническим причинам.

Источник: Департамент соцполитики КГГА

Детали: По сообщению чиновников, проблема с отображением средств на льготных счетах возникла у льготников, получающих помощь в

безналичной форме.

Дословно: "Технические причины проблемы устранят до января. В январе движение средств льготы, предоставляемой в безналичной форме, будет отображаться и льготник сможет получить понимание, за какой именно вид услуг были перечислены деньги".

Напомним,