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У Кличко объяснили проблемы с льготными счетами для оплаты "коммуналки"

Суббота, 14 декабря 2019, 11:07
У Кличко объяснили проблемы с льготными счетами для оплаты коммуналки

Средства на льготных счетах для оплаты коммунальных услуг в личном кабинете "Ощадбанка" не отображаются по техническим причинам.

Источник: Департамент соцполитики КГГА

Детали: По сообщению чиновников, проблема с отображением средств на льготных счетах возникла у льготников, получающих помощь в безналичной форме.

Дословно: "Технические причины проблемы устранят до января. В январе движение средств льготы, предоставляемой в безналичной форме, будет отображаться и льготник сможет получить понимание, за какой именно вид услуг были перечислены деньги".

Вместе с тем, в пресс-службе Ощадбанка отметили, что никаких технических проблем со стороны банка не возникало.

Дословно Ощадбанк: "Вся информация, которая корректно была передана в банк Министерством социальной политики для создания кабинетов льготников, банком была обработана".

"Некоторые вопросы по входу в кабинет могут остаться только у льготников, которые не предоставили свои номера мобильных телефонов в органы соцзащиты, ведь вход в кабинет происходит по телефону. Предлагаем обратиться в органы соцзащиты, которые передадут эту информацию в банк.

При этом отмечаем, что кабинеты льготников является исключительно инициативой банка для удобства пользователей. Постановление Кабинета министров №807 от 14.08.2019 г. не обязывало банк их создавать.

Банк выполняет свои обязательства четко в сроки, определенные постановлением Кабинета министров".

Напомним,

  • Согласно постановлению КМУ, с 1 октября все льготные категории граждан были переведены на монетизированного форму выплаты льгот.
  • Постановление дало возможность получать льготы в денежной форме на банковскую карточку льготника (по заявлению, написанному до 15 октября) и в безналичной форме на лицевой счет в АО "Ощадбанк".
  • Льготные категории киевлян, которые имеют право на скидку при оплате за жилищно-коммунальные услуги и получают льготы, уже второй раз получили квитанции со 100% начислений.
  • Размер льготы рассчитывает ежемесячно орган социальной защиты населения, исходя из размера скидки, на которую имеет право льготник по закону. На сумму льготы также будут влиять цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги и государственные нормативы в сфере жилищно-коммунального обслуживания.
  • При безналичной форме выплаты льгот часть платежей за услуги ЖКХ за льготника осуществляет "Ощадбанк", остальные льготник оплачивает самостоятельно.

Украинская правда

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Темы: Киевльготыжилье
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