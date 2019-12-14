У Кличко объяснили проблемы с льготными счетами для оплаты "коммуналки"

Средства на льготных счетах для оплаты коммунальных услуг в личном кабинете "Ощадбанка" не отображаются по техническим причинам.

Источник: Департамент соцполитики КГГА

Детали: По сообщению чиновников, проблема с отображением средств на льготных счетах возникла у льготников, получающих помощь в безналичной форме.

Дословно: "Технические причины проблемы устранят до января. В январе движение средств льготы, предоставляемой в безналичной форме, будет отображаться и льготник сможет получить понимание, за какой именно вид услуг были перечислены деньги".

Вместе с тем, в пресс-службе Ощадбанка отметили, что никаких технических проблем со стороны банка не возникало.

Дословно Ощадбанк: "Вся информация, которая корректно была передана в банк Министерством социальной политики для создания кабинетов льготников, банком была обработана".

"Некоторые вопросы по входу в кабинет могут остаться только у льготников, которые не предоставили свои номера мобильных телефонов в органы соцзащиты, ведь вход в кабинет происходит по телефону. Предлагаем обратиться в органы соцзащиты, которые передадут эту информацию в банк.

При этом отмечаем, что кабинеты льготников является исключительно инициативой банка для удобства пользователей. Постановление Кабинета министров №807 от 14.08.2019 г. не обязывало банк их создавать.

Банк выполняет свои обязательства четко в сроки, определенные постановлением Кабинета министров".

Напомним,