У Кличко объяснили проблемы с льготными счетами для оплаты "коммуналки"
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Суббота, 14 декабря 2019, 12:07
Средства на льготных счетах для оплаты коммунальных услуг в личном кабинете "Ощадбанка" не отображаются по техническим причинам.
Источник: Департамент соцполитики КГГА
Детали: По сообщению чиновников, проблема с отображением средств на льготных счетах возникла у льготников, получающих помощь в
безналичной форме.
Дословно: "Технические причины проблемы устранят до января. В январе движение средств льготы, предоставляемой в безналичной форме, будет отображаться и льготник сможет получить понимание, за какой именно вид услуг были перечислены деньги".
Напомним,
- Согласно постановлению КМУ, с 1 октября все льготные категории граждан были переведены на монетизированного форму выплаты льгот.
- Постановление дало возможность получать льготы в денежной форме на банковскую карточку льготника (по заявлению, написанному до 15 октября) и в безналичной форме на лицевой счет в АО "Ощадбанк".
- Льготные категории киевлян, которые имеют право на скидку при оплате за жилищно-коммунальные услуги и получают льготы, уже второй раз получили квитанции со 100% начислений.
- Размер льготы рассчитывает ежемесячно орган социальной защиты населения, исходя из размера скидки, на которую имеет право льготник по закону. На сумму льготы также будут влиять цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги и государственные нормативы в сфере жилищно-коммунального обслуживания.
- При безналичной форме выплаты льгот часть платежей за услуги ЖКХ за льготника осуществляет "Ощадбанк", остальные льготник оплачивает самостоятельно.
Украинская правда
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