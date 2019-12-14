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Боевики не пускают миссию ОБСЕ на оккупированные территории и участки разведения - СЦКК

Суббота, 14 декабря 2019, 11:23
Боевики не пускают миссию ОБСЕ на оккупированные территории и участки разведения - СЦКК

Боевики ОРДЛО ежедневно отказывают наблюдателям миссии ОБСЕ в доступе к неподконтрольных правительству Украины территорий, в том числе и к участкам разведения сил и средств.

Источник: штаб ООС со ссылкой на заявление украинской стороны СЦКК и данные отчета СММ ОБСЕ от 13 декабря

Дословно: "По данным ОБСЕ, представители вооруженных формирований РФ дважды задерживали патрули миссии - на блокпосту примерно в 2,5 км к северу от участка разведения в районе н.п.Петровское позволили патрулю Миссии проехать только после 20 минут ожидания, а на блокпосту западнее н.п.Верхнешироковского - только после примерно часа ожидания".

Детали: В СЦКК напомнили, что мандат миссии ОБСЕ предусматривает свободный и безопасный доступ наблюдателей на всей территории Украины.

Дословно: "Все подписанты Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением", - подчеркнули в СЦКК. 

Украинская правда
Темы: ОРДЛОМинские соглашенияОБСЕДонбасс
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