В Киевской области в доме предпринимателя задержали грабителей

В Киевской области в пятницу вечером задержали четырех человек во время совершения нападения на дом предпринимателя.

Источник: полиция Житомирской области

Детали: Преступников задержали сотрудники криминальной полиции совместно с бойцами КОРДа полиции Житомирской области в одном из сел Киево-Святошинского района.

Отмечается, что после разоблачения разбойники открыли стрельбу по полицейским и пытались применить светошумовые гранаты.

Во время задержания никто не пострадал, нападавшие находятся под стражей.

Прямая речь начальника полиции Житомирской области Сергея Крупея: "Полицейские ГУНП Житомирской области в ходе следственно-розыскных мероприятий фиксировали действия указанного группировки в течение определенного периода, поскольку у нас есть основания утверждать об их причастности к ряду тяжких и особо тяжких преступлений. Совершение ими еще одного разбоя было фактически прекращено нашими сотрудниками.

Над разоблачением этой группы работали практически все наши подразделения: криминальная полиция, следователи, эксперты, кинологи, спецподразделения".

Детали: Все четверо задержанных - неработающие ранее судимые (в том числе за убийство) жители г. Киева и Киевской области. Самому старшему - 43 года, а самым молодым - по 31. У них изъято оружие, боеприпасы, радиостанции, средства взлома замков и проникновения в дома и другие свидетельства преступной деятельности.

Досудебное расследование проводится по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 187 (разбой), ч.3 ст. 186 (грабеж), ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Законодательством Украины за указанные деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Продолжаются следственно-розыскные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых.