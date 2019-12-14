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Facebook готовится запустить программу по фактчекингу в Украине

Суббота, 14 декабря 2019, 19:42
Facebook готовится запустить программу по фактчекингу в Украине

В первой половине 2020 года Facebook запустит в Украине фактчекингову программу и будет обозначать манипуляции в ленте новостей.

Источник: менеджер по публичной политике в отношении Украины в Facebook Екатерина Крук во время форума "Основные вызовы свободы слова в Интернете: украинский и мировой контекст", сообщает "Детектор медиа"

Прямая речь: "Мы сейчас готовимся к расширению глобальной программы противодействия дезинформации в Украине. У нас есть система, которая отработана в мире - это программа под названием Тhird-party fact-checker. Мы сотрудничаем с локальными фактчекинговыми организациями, которые помогают нам проверять контент.

Это работает по нескольким принципам - конечно, мы используем machine learning и просим фактчекерив проверить наши внутренние предсказания относительно того, какая информация или сайты могут быть манипулятивными. Также они сами могут мониторить и направлять информацию нам".

Детали: По словам Крук, Facebook имеет 46 глобальных партнеров, которые занимаются проверкой информации, но партнеров в Украине пока нет.

"У нас есть потенциальная сотрудничество, но еще не подписан контракт и, соответственно, мы готовимся к 2020 году, чтобы запустить эту программу в Украине", - сказала она.

Крук отметила, что Facebook не вмешиваться в работу локальных фактчекерив.

Facebook также будет визуально выделять в ленте информацию, которая имеет признаки манипуляций.

Что было раньше: В конце ноября Facebook впервые поставил отметку "фейк" под сообщением одного из пользователей соцсети из Сингапура.

Украинская правда
Темы: интернетинформационная война
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