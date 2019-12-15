Конгрессмен о встрече Трампа с Лавровым: Лучше бы встретился с Зеленским

Председатель подкомитета Палаты представителей Конгресса США по вопросам Европы, Евразии, энергетики и окружающей среды Билл Китинг считает, что было б лучше, если бы президент Дональд Трамп встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, чем с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Источник: "Голос Америки"

Прямая речь: "Я должен сказать, что эта встреча вызвала мой интерес в связи с тем, что она состоялась через несколько часов после парижских переговоров в "нормандском формате", и своим форматом – обычно встречаются министр и госсекретарь, но тут к ним присоединился президент. Это совпадение вызывает беспокойство - мы в Конгрессе хотели бы продемонстрировать остальному миру, что Сенат и Палата представителей, республиканцы и демократы, проявляют большую заинтересованность в поддержке Украины. Это важно для нашей безопасности, для наших союзников, для демократии в Украине.

Я бы предпочел, чтобы такая встреча прошла с президентом Зеленским."

Детали: Такой ответ конгрессмен предоставил на вопрос о встрече Трампа с Лавровым.

Напомним: