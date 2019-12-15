У фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" в СИЗО Симферополя случился приступ

У фигуранта второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Шабана Умерова, который содержится в СИЗО Симферополя, случился приступ.

Источник: "Крымская солидарность" со ссылкой на Назима Шейхмамбетова - адвоката Умерова

Дословно: "У Умерова есть проблемы со здоровьем, которые обострились в условиях СИЗО. Недавно у него случился приступ".

"В следственном изоляторе уже долгое время он чувствует боль в области сердца и изжогу, это сопровождается головными болями, пересыханием во рту, ознобом, затрудненным дыханием. Несколько недель назад у него был довольно серьезный приступ. Благодаря соседям по камере ему удалось восстановить немножко свое состояние, то есть выйти из критического положения", - сообщил адвокат.

Детали: Шейхмамбетов сообщил, что на имя начальника медсанчасти СИЗО и в адрес администрации СИЗО были направлены заявления, по которым должны принять соответствующие меры, в частности, оказать должную медицинская помощь.

Напомним,