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У фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" в СИЗО Симферополя случился приступ

Воскресенье, 15 декабря 2019, 08:08
У фигуранта дела Хизб ут-Тахрир в СИЗО Симферополя случился приступ

У фигуранта второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Шабана Умерова, который содержится в СИЗО Симферополя, случился приступ.

Источник: "Крымская солидарность" со ссылкой на Назима Шейхмамбетова - адвоката Умерова

Дословно: "У Умерова есть проблемы со здоровьем, которые обострились в условиях СИЗО. Недавно у него случился приступ".

"В следственном изоляторе уже долгое время он чувствует боль в области сердца и изжогу, это сопровождается головными болями, пересыханием во рту, ознобом, затрудненным дыханием. Несколько недель назад у него был довольно серьезный приступ. Благодаря соседям по камере ему удалось восстановить немножко свое состояние, то есть выйти из критического положения", - сообщил адвокат.

Детали: Шейхмамбетов сообщил, что на имя начальника медсанчасти СИЗО и в адрес администрации СИЗО были направлены заявления, по которым должны принять соответствующие меры, в частности, оказать должную медицинская помощь. 

Напомним, 

  • Шабан Умеров был задержан сотрудниками ФСБ России, МВД России и Росгвардии 27 марта 2019 г. в ходе обысков в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность".
  • Задержанных - 24 человека - подозревают в участии в запрещенной в России и аннексированном Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".

Темы: КрымСИЗО
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