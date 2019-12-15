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Епифаний анонсировал визит Вселенского партиарха Варфоломея в Украину "в ближайшее время" - СМИ

Воскресенье, 15 декабря 2019, 14:34
Епифаний анонсировал визит Вселенского партиарха Варфоломея в Украину в ближайшее время - СМИ

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что Вселенский Патриарх Варфоломей в ближайшее время посетит Украину.

Источник: "5 канал" со ссылкой на сообщение Епифания в ходе литургии по случаю годовщины создания поместной Церкви, Укринформ, Украинская правда

Детали: Конкретной даты возможного визита Варфоломея в Украину митрополит не уточнил.

Вместе с тем Епифаний сообщил, что в 2020 году еще несколько церквей присоединятся к украинской поместной церкви.

По случаю годовщины получения Томоса Православной церковью Украины Епифаний заявил, что первым его заданием во главе единой Украинской Православной Церкви было укрепить фундамент УПЦ и сохранить внутреннее единство.

Дословно: "Прошел год. Справляюсь ли я с этой задачей? Считаю, что да. ... Мы и сейчас проходим определенный период испытаний. ... Несмотря на все препятствия или вызовы, как внутренние, так и внешние, мы должны удержаться вместе".

Детали: Во время праздничного богослужения Епифаний поблагодарил Патриарха Варфоломея, а также всех причастных к признанию независимости поместной православной церкви.

Дословно: "Празднуя первый юбилей, первую годовщину (ПЦУ - ред.) мы также не должны забывать о жертвах, которые принесены на протяжении веков и во времена уже нашей новейшей истории, не имеем права их забыть, для нас они являются настоящими новейшими героями".

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Темы: ЕпифанийПравославная Церковь Украины
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