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Дубилет отказался от госохраны и взял частную

Воскресенье, 15 декабря 2019, 19:56
Дубилет отказался от госохраны и взял частную
Фото Дмитрия Ларина, УП

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет отказался от государственной охраны, вместо этого воспользовался услугами частных охранников.

Источник: Дубилет в эфире телеканала ICTV, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я когда обратился за государственной охраной, оказалось, что там не просто тебе дают одного или двух человек, там какой-то взвод на меня планировали выделить. Мне стало как-то неловко от того, что государство будет тратить на меня такие ресурсы.

Поэтому я решил за свой счет нанять двух людей. Сейчас со мной ходит два частных охранника".

Детали: В то же время, министр надеется, что охрана будут временной мерой.

Что было ранее: 8 ноября министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что обратился в Управление Государственной Охраны с просьбой выделить ему охрану.

Он объяснил это тем, что вокруг него "появилось две зоны напряжения": проект по борьбе с теневым алкоголем и проведение конкурсов на государственные топ-должности.

Темы: Дубилет
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