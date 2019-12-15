Матч второго дивизиона Испании (Сегунды) между "Райо Вальекано" и "Альбасете" отложили в связи с оскорблениями в адрес нападающего "Альбасете", украинца Романа Зозули.

Источник: ABC

Детали: Как сообщает издание, фанаты испанского ФК "Райо Вальекано" в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинца оскорбления, основной тематикой которых стал лозунг "Зозуля - нацист".

Поэтому ФК "Альбасете", в котором играет Зозуля отказался выходить на второй тайм встречи.

В перерыве по стадиону сообщили, что в случае прекращения оскорблений в адрес нападающего, матч продолжат. Однако болельщики не перестали оскорблять футболиста. В "Альбасете" приняли решение не возвращаться на поле. После первого тайма счет в матче 0:0.

Сейчас продолжаются переговоры о дате новой встречи.

Напомним: