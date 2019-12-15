В Испании остановили матч из-за травли болельщиками украинского футболиста
Матч второго дивизиона Испании (Сегунды) между "Райо Вальекано" и "Альбасете" отложили в связи с оскорблениями в адрес нападающего "Альбасете", украинца Романа Зозули.
Источник: ABC
Детали: Как сообщает издание, фанаты испанского ФК "Райо Вальекано" в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинца оскорбления, основной тематикой которых стал лозунг "Зозуля - нацист".
Поэтому ФК "Альбасете", в котором играет Зозуля отказался выходить на второй тайм встречи.
В перерыве по стадиону сообщили, что в случае прекращения оскорблений в адрес нападающего, матч продолжат. Однако болельщики не перестали оскорблять футболиста. В "Альбасете" приняли решение не возвращаться на поле. После первого тайма счет в матче 0:0.
Сейчас продолжаются переговоры о дате новой встречи.
Напомним:
- Зимой 2017 Зозуля должен был перейти в "Райо Вальекано" с севильского "Бетиса" на правах аренды до конца сезона.
- Но игрок был вынужден вернуться в севильский клуб, поскольку ультралевые фанаты "Райо" обвинили его в нацизме и заблокировали переход.
- Основанием для таких обвинений стала активная волонтерская поддержка футболиста украинской армии, в частности полка "Азов".
- Трансфер Зозули фактически не состоялся из-за кампании, развернутой в Испании после того, как украинский футболист появился в футболке с гербом Украины и стихами Тараса Шевченко.
- Поддержку Роману тогда выразили Федерация футбола Украины и главный тренер сборной Андрей Шевченко.
- А ультрас харьковского "Металлиста" заявили, что Зозулю оскорбляют, потому что фанаты "Райо Вальекано" поддерживают боевиков "лднр", а некоторые из ультрас испанского клуба даже воевали на стороне сепаратистов наДонбассе.
- Осенью 2017 Зозуля перешел в "Альбасете", фанаты, игроки и тренерский штаб которого неоднократно выражали поддержку в адрес украинца в связи с различными обвинения на политической почве.
- В нынешнем сезоне Зозуля забил три гола и отдал голевой пас в 16 матчах за "Альбасете". Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года. "Альбасете" занимает восьмое место в турнирной таблице Сегунды.