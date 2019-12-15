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В Испании остановили матч из-за травли болельщиками украинского футболиста

Воскресенье, 15 декабря 2019, 23:37
ABC

Матч второго дивизиона Испании (Сегунды) между "Райо Вальекано" и "Альбасете" отложили в связи с оскорблениями в адрес нападающего "Альбасете", украинца Романа Зозули.

Источник: ABC

Детали: Как сообщает издание, фанаты испанского ФК "Райо Вальекано" в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинца оскорбления, основной тематикой которых стал лозунг "Зозуля - нацист".

Поэтому ФК "Альбасете", в котором играет Зозуля отказался выходить на второй тайм встречи.

В перерыве по стадиону сообщили, что в случае прекращения оскорблений в адрес нападающего, матч продолжат. Однако болельщики не перестали оскорблять футболиста. В "Альбасете" приняли решение не возвращаться на поле. После первого тайма счет в матче 0:0.

Сейчас продолжаются переговоры о дате новой встречи.

Напомним:

  • Зимой 2017 Зозуля должен был перейти в "Райо Вальекано" с севильского "Бетиса" на правах аренды до конца сезона.
  • Но игрок был вынужден вернуться в севильский клуб, поскольку ультралевые фанаты "Райо" обвинили его в нацизме и заблокировали переход.
  • Основанием для таких обвинений стала активная волонтерская поддержка футболиста украинской армии, в частности полка "Азов".
  • Трансфер Зозули фактически не состоялся из-за кампании, развернутой в Испании после того, как украинский футболист появился в футболке с гербом Украины и стихами Тараса Шевченко.
  • Поддержку Роману тогда выразили Федерация футбола Украины и главный тренер сборной Андрей Шевченко.
  • А ультрас харьковского "Металлиста" заявили, что Зозулю оскорбляют, потому что фанаты "Райо Вальекано" поддерживают боевиков "лднр", а некоторые из ультрас испанского клуба даже воевали на стороне сепаратистов наДонбассе.
  • Осенью 2017 Зозуля перешел в "Альбасете", фанаты, игроки и тренерский штаб которого неоднократно выражали поддержку в адрес украинца в ​​связи с различными обвинения на политической почве.
  • В нынешнем сезоне Зозуля забил три гола и отдал голевой пас в 16 матчах за "Альбасете". Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года. "Альбасете" занимает восьмое место в турнирной таблице Сегунды.

Темы: футболИспания
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