Ракетный эсминец ВМС США вошел в Черное море
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Понедельник, 16 декабря 2019, 03:44
Вечером, 15 декабря, в Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Ross DDG 71.
Источник: "Думская"
Детали: Как сообщает издание, в 2016 году этот военный корабль вместе с десантным судном LSD41 "Уитби Айленд" принимал участие в международных учениях "Сибриз 2016".
Эсминец приписан к морской базе Норфолк, штат Виргиния.
Корабль вооружен различным артиллерийским и ракетным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами "Гарпун", а также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет "Томагавк", ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2".
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