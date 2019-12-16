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Ракетный эсминец ВМС США вошел в Черное море

Понедельник, 16 декабря 2019, 02:44
Ракетный эсминец ВМС США вошел в Черное море
Википедия

Вечером, 15 декабря, в Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Ross DDG 71.

Источник: "Думская"

Детали: Как сообщает издание, в 2016 году этот военный корабль вместе с десантным судном LSD41 "Уитби Айленд" принимал участие в международных учениях "Сибриз 2016".

Эсминец приписан к морской базе Норфолк, штат Виргиния.

Корабль вооружен различным артиллерийским и ракетным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами "Гарпун", а также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет "Томагавк", ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2".

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Темы: СШАЧерное море
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