Центральное телевидение Китая отменило трансляцию из-за высказывания футболиста

Центральное телевидение Китая отменило трансляцию матча "Арсенал" - "Манчестер Сити" из-за заявления футболиста Месут Озила, который обвинил власти КНР в репрессиях против мусульман.

Источник: "Интерфакс"

Детали: Озил сообщил, что власти Китая ущемляет мусульманских проповедников в регионе.

Китайская газета Global Times заверила, что комментарии Озила, не соответствуют действительности, отметив, что он "разочаровал китайских болельщиков".

Напомним: