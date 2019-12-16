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Центральное телевидение Китая отменило трансляцию из-за высказывания футболиста

Понедельник, 16 декабря 2019, 04:53
Центральное телевидение Китая отменило трансляцию из-за высказывания футболиста

Центральное телевидение Китая отменило трансляцию матча "Арсенал" - "Манчестер Сити" из-за заявления футболиста Месут Озила, который обвинил власти КНР в репрессиях против мусульман.

Источник: "Интерфакс"

Детали: Озил сообщил, что власти Китая ущемляет мусульманских проповедников в регионе.

Китайская газета Global Times заверила, что комментарии Озила, не соответствуют действительности, отметив, что он "разочаровал китайских болельщиков".

Напомним:

  • Российский телеканал "ТНТ" вырезал из украинского сериала "Слуга народа" шутку про президента Владимира Путина и в тот же день отменил показ следующих серий.

Темы: Китайфутбол
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